Crayz Driller oyunu

Emrah isimli ziyaretçimiz bize oynadığı oyun hakkında kısa bir bilgi göndermiştir.Bizde bunu sizlerle paylaşmak istedik.

Sınırsız yerin altında olan , sınırsız kaynakları toplamak senin elinde. Satın aldığın basit bir makineyi , gerekli yeraltı madenlerini topladıktan sonra geliştirmen gerekiyor. Ama oda ne !

Makinene eklediğin delici ve lazerler fazladan kaynak tüketiyor. Güç kaynağın buna dayanmıyor ve ısınarak patlıyor. O zaman önceliğimiz güç kaynağı olmalı. Sol üst kısımda derece işareti olan bölümü dikkatli takip etmelisiniz. Ayrıca madenlerin içinde bulunan patlayıcılar da güç kaynagına zarar vermektedir. O zaman önceliğimiz güç kaynagı olmalı. Sol üst kısımda işareti olan bölümü dikkatli takip etmelisiniz. Ayrıca madenlerin içinde bulunan patlayıcılarda , güç kaynagına zarar vermektedir.

Lazer ekleyerek bu maden içindeki patlayıcıları uzaktan imha edebilir , ön tarafa daha çok delici ekleyerek blogları daha hızlı kırabilirsiniz. Daha çok araç ekleyerek daha hızlı gidebilirsiniz. Oyunu sadece sol ve sağ yön tuşları ile oynuyorsunuz. Doğru stratejiler ile makinenize eklediğiniz araçlar sizin daha fazla maden kazmanıza ve yeni madenler bulmanızı sağlayacaktır.

Bunların haricinde birde peşinizde olan , rakip firmanın sizi imha etmek için gönderdiği yok edici makineye yakalanmamak için hızlı olmak zorundasınız. Oyun yeni nesil olmakla beraber , google player üzerinden ücretsiz edinebilirsiniz. Mantığınızı kullanarak stratejik bir makine oluşturursanız daha hızlı kazı yapma imkanı bulursunuz.

İyi oyunlar.

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