Co-op Oynanabilen 5 Bilgisayar Oyunu

Co-op’un ne olduğunu bilmeyenler vardır Co-op, diğer ismi ile Kooperatif oynayış demektir. Birden fazla oyuncu tek bir takımda diğer karşı saldırı takımı ise bilgisayar olan bir oyun stilidir.

1-Arma III;

İlk Co-op oyunlarında tanıştığım ilk yapıt bu olmuştu, şaşkınlık içerisinde oyun başladığında ne yapacağımı bilemeden sonradan yapay zekâ olduğunu tespit etmiştim. Mod olarak birden fazla seçeneği ile akıcı bir macera ve savaşa sürükleyen bir Co-op oyunlarından birisidir.

2-Dark Souls II;

Klavye ve Mouse olarak kendine güvenenlerin oyunu aslında, oyun seviyesi aşırı derece çok zor. İki üç takım arkadaşı ile patron denilen yaratıklara karşı mücadele veriyorsunuz fakat durmadan can tazelediği için sinir krizi geçirtebilir.

3-Destiny;

Play Station 4 ‘de özellikle aşırı derecede oyunculara sahip olan bu oyunda, savaş oyunu gibi düşünün fakat bilimkurgu ile harmanlanmış arma benzeri bir oyun harita ve görevler olarak gelişmiş yapay zekâ oyunudur.

4-Diablo III Reaper of Souls;

Lol’e benzediğini bende ilk başta zannetmiştim fakat oyunun altyapısı zekâsı oynanış akım biçimi lol’e benzer. Takım kurarak şeytani güçlere karşı durmadan kılıç atıp düşen eşyaları topluyorsunuz.

5-Dying Light;

Ölümcül deney ve Sniper Elite Zombi gibi oyunların grafik olarak daha çok geliştirilmiş olan bir oyundur. Aniden çıkan zombilerin tak diye indirilmesinin verdiği zevki hangi oyun verir ki?

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