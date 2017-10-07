Car Mechanic Simulator 2018 strateji ve beceri gerektiren bir otomobil tamir simülasyon oyunudur.

İçerisinde çeşitli mevcut araçların gereken tamirlerini gerçekleştirip, para kazanıp kendi araçlarımızı toplayabilmekteyiz. Gayet sürükleyici ve akıcı olan Car Mechanic Simulator 2018 oyununu Steam’den yaklaşık olarak 31 Türk Lirası gibi bir rakama edinebilir ve indirip hemen oynamaya başlayabilirsiniz.

Car Mechanic Simulator 2018 oyun içerisinde çoğu görevlerin kolay olmasına karşın, bazı görevlerde gayet zor ve zevkli bir hal almaktadır. Görevleri tamamladıkça sizlere çeşitli, teknolojik kullanılabilecek, aracın arızasını anlayabileceğiniz tarzda aletler verilmektedir. Bunlarda zamanla aracın arızasının nerden kaynaklandığınızı bulmanızda sizlere yardımcı olacaktır.

Car Mechanic Simulator 2018 gerçekten güzel tasarlanmış ve düşünüşmüş bir oyun olarak karşımıza çıktı. Simülasyon oyunu sevenlerin arşivlerinde bulunması gereken ve test etmesi gereken bir yapımda diyebiliriz. Çoğu simülasyon oyununa nazaran Car Mechanic Simulator sürükleyici ve oynarken canınızı hiç sıkmayan bir hikâyeye sahiptir. Oyun içerisinde test parkurlarında tamir etmiş olduğunuz araçları test edebilir. Fren ve diğer ekipmanlarını hızlı bir şekilde deneyebilirsiniz. Kendinizi tamamıyla bir usta gibi hissedeceğiniz oyunda diyebiliriz.

Oyun içerisinde çoklu oyuncu seçeneğinin mevcut olmayışı aslında oyuna negatif bir hava katmış olsa da, oynaması ve zaman geçirmesi zevkli bir oyun olmuş.

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