Cadılar Bayramı indirimleri devam ediyor

İnternetten oyun satın alma konusunda akla ilk gelen Steam sitesidir.Hele bu aralar Cadılar Bayramı denilen olay olunca birçok oyunda indirimler gerçekleşti.

Özellikle korku oyunları seviyorsanız kaçırmamanız gereken bir tarih aralığı sizleri bekliyor.Steam internet sitesinde Halloween kategorisi altında onlarca korku içerikli oyunlar bulunmaktadır.Yüzde 90’a kadar çıkan indirimli oyunlarda yer almaktadır.Örnek vermek gerekirse Doom oyunu yüzde 33’lük bir indirim oranına,Prey oyunu yüzde 25’lik bir indirim,Dead By Daylight oyunu ise yüzde 50 indirime sahiptir.Bunun gibi bir sürü oyun yer almaktadır.Zaten Steam’e giriş yaptığınızda üst tarafta kocaman Cadılar Bayramı logosunu göreceksiniz.Gözünüze girecek tarz yapılan bu reklama bastığınızda indirimli olan bütün oyunları görüntüleyebilirsiniz.

Sadece korku oyunları değil, diğer oyunlarda da birçok indirimler görünmektedir.Mesela Euro Truck 2 oyununu seviyorsanız çok şanslısınız.Bütün paketlerinde ve serilerinde indirimler bulunuyor.Cadılar Bayramı indirimi ise 1 Kasım 2017 günü Türkiye saatine göre 20:00’da bitecek.

Bu aralar oyun satın almayı düşünüyorsanız ve sevdiğiniz bir oyun varsa kaçırmamanız gerekiyor.

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