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Bir kere şaşırtın bizi: FIFA 22’de Türkçe seslendirme yok

Teknoloji fotoğrafı Teknoloji12 Kasım 2021
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1 Ekim 2022 tarihinde FIFA 22 satışa sunuldu. Fakat her zaman olduğu gibi Türkçe seslendirme bulunmuyor.

FIFA 22 oyunu almak istediğinizde 419 TL ödemek zorundasınız. 21 farklı dilde arayüz desteği bulunuyor. Seslendirme dillerine baktığımızda ise 13 farklı dil desteği bulunuyor. FIFA oyunları ülkemizde çok tercih ediliyor ama Türkçe seslendirme yapılmaması futbol oyun tutkunlarını üzmektedir.

Gelin FIFA 22 hangi dillerde seslendirme sunuyor bakalım;

İngilizce
Fransızca
İtalyanca
Almanca
Kastilya İspanyolcası
Arapça
Felemenkçe
Japonca
Lehçe
Brezilya Portekizcesi
Rusça
Basitleştirilmiş Çince
Latin Amerika İspanyolcası

Yukarıdaki seslendirme dillerine baktığımızda Latin Amerika İspanyolcası ve Kastilya İspanyolcası olmak üzere iki İspanyolca seslendirme desteği var. Biz bu iki dilin yazışma ve konuşması farklı mıdır aynı mıdır bilmiyoruz ama bir Türkçe dil desteğinin olmaması çok garip gelmektedir.

Siz ne düşünüyorsunuz?

Teknoloji fotoğrafı Teknoloji12 Kasım 2021
0 Bir dakikadan az
Teknoloji fotoğrafı

Teknoloji

Bilim ve Teknoloji Haberlerini yakından takip ediyorum. Ayrıca gelen her sorulara cevap vermeye çalışıyorum.

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