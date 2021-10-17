Bilgisayarım yeni GTA Trilogy kaldırır mı?

GTA oyununun yapımcısı Rockstar, geçtiğimiz günlerde GTA Trilogy: The Definitive Edition oyununu doğruladı. Tabi bu oyunu oynamak istiyorsanız sağlam bir bilgisayara ihtiyacınız olacak.

Oyun dünyasının en sevilen oyunu GTA yani Grand Theft Auto, modifiye edilerek geri dönüyor. Bu seride yüksek çözünürlüklü dokunuşlar, artırılmış çizim mesafeleri ve yeni animasyonları ile GTA Trilogy: The Definitive Edition oyun meraklılarını heyecanlandırdı. Yeni GTA oyunun PS3, PS4 ve Xbox modellerine gelip gelmeyeceği konusunda da net bilgi bulunmuyor.

GTA Trilogy: The Definitive Edition sistem gereksinimleri

Yabancı forum sitelerinde yazan bilgilere göre oyunu tahmini olarak 70 dolar civarında olacağı söyleniyor. Yurt dışında bu fiyat uygun olabilir ama ülkemizde maalesef bu fiyat oldukça fazla gelecek. Şu an bile olsa 630 TL civarlarında kolay kolay kimse bir oyuna para vermez. Konuyu dağıtmayalım ve bilgisayarım GTA Trilogy: The Definitive Edition oyunu kaldırır mı sorusuna

Minimum

İşletim Sistemi: 64 bit Windows 10

İşlemci: Intel Core i5-2700K / AMD FX-6300

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 760 2GB / AMD Radeon R9 280 3GB

Depolama: 45 GB kullanılabilir alan

Önerilen

İşletim Sistemi: 64 bit Windows 10

İşlemci: Intel Core i7-6600K / AMD Ryzen 5 2600

Bellek: 16 GB RAM

Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 970 4GB / AMD Radeon RX 570 4GB

Depolama: 45 GB kullanılabilir alan

Oyun henüz piyasaya çıkmadı fakat benim bilgisayarım kaldırır mı diye merak ediyorsanız bize bilgisayarınızın özelliklerini gönderin biz cevaplayalım.

Bilgisayar özelliklerine nasıl bakabilirim diyorsanız buraya tıklayınız.