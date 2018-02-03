GTA serisi şüphesiz bilgisayar tarihinin en çok oynana ve en çok talep gören oyunu diyebiliriz.

Grand Theft Auto oyunu ilk olarak 1997 yılında piyasaya çıktı.Son serisi olan GTA 5 oyunuda 2013 yılında oyun severler ile buluşmuştu.Aradan geçen 5 yıl içinde beklenen GTA 6 oyunu gelmedi.Son çıkan söylentilere göre GTA 6 oyunu tahmini olarak 2019 yılı sonlarına doğru gelebileceği söyleniyor.

Bir ziyaretçimiz bize mail atarak bilgisayarım GTA 6 kaldırır mı sorusunu sormuştur.Büyük ihtimal bu maili atan Mert isimli arkadaşımızın yanlışlıkla yazdığını düşünüyoru.GTA 6 henüz çıkmadığı için büyük ihtimal GTA 5 yazacaktı diye düşünüyoruz.Tabi GTA 6 bilgisayarım kaldırır mı diye internette bir araştırma yaptığımızda resmi olmayan bilgilere GTA 6 sistem gereksinim tahminlerinin çıktığını görüyoruz.

GTA 6 Minimum Sistem Gereksinimleri (dedikodu)

Intel İşlemci: Core i5-4460 3.2GHz

AMD İşlemci: FX-8350

Ekran Kartı (Nvidia): GeForce GTX 760

Ekran Kartı (AMD): Radeon R7 260X v3

RAM: 8GB

İşletim Sistemi: Windows 10 (64 bit)

Direct X Versiyonu: DX 12

Sabit Disk Alanı: 55GB

GTA 6 Önerilen Sistem Gereksinimleri (dedikodu)

Intel İşlemci: Core i7-4790 (4 çekirdekli), 3.6GHz

AMD İşlemci: FX-8370

Ekran Kartı (Nvidia): GeForce GTX 980 Ti 6GB

Ekran Kartı (AMD): Radeon R9 Fury X 4GB

RAM: 16GB

İşletim Sistemi: Windows 10 (64 bit)

Direct X Versiyonu: DX 12

Sabit Disk Alanı: 55GB

Yukarıda yazan özelliklere baktığımızda ise GTA 6 oyununu oynamak için oldukça iyi bir bilgisayar almak zorunda kalacaksınız.Normal olarak cebeniz oldukça zarar görecektir.GTA 5 oyunun sistem özelliklerini karşılamak için bile hala birçok kişi gerekli olan bilgisayarı alamıyor.GTA 6 çıktıktan sonra bu oyunu oynamak için ceplerden minimum 3.000 ile 4000 TL arasında çıkacak gibi duruyor.Günümüzde artık Masaüstü bilgisayar kullanım oranı düşerken Laptop kullanım oranı oldukça arttı.Laptop bilgisayarlarda iyi bir donanıma sahip olmak istiyorsanız baya yüklü bir para ödemeniz gerekiyor.Halbuki laptop’a vereceğiniz para ile kendinize muhteşem bir oyun bilgisayarı kurabilir ve acaba bilgsayarım bu oyunu kaldırır mı düşüncesi yaşamadan ve hiçbir kasma olmadan oyunları oynayabilirsiniz.

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