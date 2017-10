Bilgisayarım CS GO kaldırır mı?

Bir oyun sever takipçimiz Counter-Strike GO oyununu bilgisayarının kaldırıp kaldırmayacağı konusunda bilgi istemiştir.

Bildiğiniz üzere Counter-Strike oyunu yılların eskimeyen oyunu diyebiliriz.2000’li yılların başında büyük bir oynanma oranına ulaştı ve bu serüven yıllarca sürdü.Daha sonra oyun şirketi Go versiyonunu piyasaya çıkardı.Global offensive oyunu internet bağlantısı ile oynanıyor ve büyük turnuvalar gerçekleştirerek dünyaca tanınmaktadır.

Counter-Strike GO oyunu bağımlılık yapan bir online oyundur.Bu oyunu takılmadan oynamak için internet hızınız iyi olmalı ve bilgisayar donanımlarınız yüksek olmalıdır.

Teknoscrool olarak biz sizlere Counter-Strike GO minimum sistem gereksinimlerini yazıyoruz.Tabi bu sistem ile yine sıkıntı yaşayabilirsiniz.Daha yüksek RAM ve ekran kartı ile takılmadan oynayabilirsiniz.

Counter-Strike GO oyunu internet üzerinden Steam’den satın alabilirsiniz.24 TL ödeyerek bu oyuna sahip olabilirsiniz.Steam sayfasında oyunun yanında ekstradan paketler alarak diğer oyunlarıda alabilirsiniz.

Örnek vermek gerekirse Counter-Strike oyunun sahibi Valve’nin tüm oyunlarına 155.70 TL’den ulaşabilirsiniz.İçinde Half-Life,Left 4 Dead,Portal v.s. tüm oyunları içeren pakete sahip olabilirsiniz.Tüm bu oyunlara normal şartlarda tek tek almaya kalksanız 346 TL para ödemeniz gerekir.Bu arada Half-Life hala oynanıyor mu diyorsanız bir deneyin ve görün deriz.

MİNİMUM:

İşletim Sistemi: Windows® 7/Vista/XP

İşlemci: Intel® Core™ 2 Duo E6600 or AMD Phenom™ X3 8750 processor or better

Bellek: 2 GB RAM

Ekran Kartı: Video card must be 256 MB or more and should be a DirectX 9-compatible with support for Pixel Shader 3.0

DirectX: Sürüm 9.0c

Depolama: 15 GB kullanılabilir alan

