aa oyunu son bölüm kaçta bitiyor

aa oyunu en son bölüm kaç diye bir çok ziyaretçimiz merak etmektedir.
Basit bir oyun olarak gözüken aa, aslında büyük etki eden bir mobil oyundur. aa oyunu hemen hemen bir çok akıllı telefonların olmazsa olmazlarından bir tanesidir.
Bölüm geçemediğiniz zaman telefonu kırmak isteyenlere çok rastlarsınız.Günlerce, hatta aylarca bir bölümü geçmek için gecesini gündüzüne katanları haberlerdede gördük.
aa oyununun sonu var mı diye google’da aratıyorsunuz. Bu sorunun cevabı 725‘dir.
ceren
9 Ocak 2016 at 18:38
Sonu 725 deyil bn 748 yaptim
Tarık
13 Haziran 2016 at 11:07
1011 de bitiyor 13.06.2016
Teknoloji
13 Haziran 2016 at 11:41
İlk defa duyduk bu skoru Tarık bey
Tarık
13 Haziran 2016 at 13:52
Evet ben bu gün IPONE de son skor olan 1011 e kadar aa oyununu oynadım..13.06.2016
Ahmet
18 Ocak 2017 at 16:29
Yalan atma tarik ipone bende oynadim 725 te bitiyor yalanci