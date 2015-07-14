aa oyunu son bölüm kaçta bitiyor

aa oyunu en son bölüm kaç diye bir çok ziyaretçimiz merak etmektedir.

Basit bir oyun olarak gözüken aa, aslında büyük etki eden bir mobil oyundur. aa oyunu hemen hemen bir çok akıllı telefonların olmazsa olmazlarından bir tanesidir.

Bölüm geçemediğiniz zaman telefonu kırmak isteyenlere çok rastlarsınız.Günlerce, hatta aylarca bir bölümü geçmek için gecesini gündüzüne katanları haberlerdede gördük.

aa oyununun sonu var mı diye google’da aratıyorsunuz. Bu sorunun cevabı 725‘dir.

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