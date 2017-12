2017’nin en iyi 5 bilgisayar oyunu

2017 yılı içerisinde en çok beğenilen 5 bilgisayar oyununu sizlere yazmak istedik.Eğer sizlerinde önerisi olursa lütfen bize yorum yazarak iletiniz.

1-For Honor;

Ubisoft Eserlerinden biri olan bu oyunda, tecrübe taktik ve strateji isteyen bir oyun kısacası yorumlarsak oyun tecrübesi olmayan oynamasın deniliyor. Kafa kafaya giden mücadele yüzünden oyun adeta kendine feci bir şekilde bağlıyor.

2-Resident Evil 7: Biohazard;

Türü Aksiyon ve korku olan bu oyunda hayatta kalma mücadelesi öldür ki öldürülme konusunu ele alarak grafik olarak gerçeği aratmayan oyunlardan bir tanesidir. Filmlerini izleyen bilir ölümcül deney serisi filmi aratmayan bir oyun yapmışlar tavsiyemizdir.

3-Mass Effect: Andromeda;

Çoklu oyuncu olarak oynayabileceğiniz son model çıkan oyunlardan biri olan MassEffect, galaksiler samanyolular kısacası bilimkurgu tarzı sevenler için yapılmış bir oyun son yıllarda adeta kapış kapış satılıyor dersek yeridir, insanlığın keşfetme merak duygusundan başlayarak 2148 yılında mars gibi gezegenlerin keşif görevlerini konu alıyor.

4-Prey 2;

İlk serisiyle herhangi bir bağı olmayan bu oyunda, diğer oyunda oynayanlar için söylemekteyim Shphere gemi parçası olarak gösterilen olayda bu seride daha farklı görev ve maceralar gözükmektedir. Diğer açıkladığımız oyundaki gibi görev ile keşfedilen mekânlar grafikleri bayağı iyi olan haritalar.

5-The Legend of Zelda: Breath of the Wild

Macera severlere duyuru ve öneri kesinlikle oynamanızı tavsiye ettiğimiz bir macera oyunu daha. Diğer serilerinden kat kat iyi olan bu seride ise açık dünyaya hitap ediş şekline dönüştü, dünya çağında ilgi gören macera oyunlarından bir tanesidir.

(No Ratings Yet)

(No Ratings Yet)