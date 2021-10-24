2000’li yılların en favori oyunlarını derledik

Özellikle 1980 ile 1990 yılları arasında doğanlar bu yazımızı görünce duygulanabilir. Bir zamanların en favori oyunlarından ufak bir derleme yapmak istedik. 2000’li yılların favori oyunlarını görünce keşke o günlere geri dönebilsem diyeceksiniz. İnternet kafelerin yeni yeni çıktığı 2000’li yıllarda herkes bilgisayara oturabilmek için sıra bekliyordu. Günümüzde artık internet kafeler popülerliğini yitirmeye başladı.

İşte 2000’li yılların en efsane bilgisayar oyunları

Birinci sırada tabiki Counter-Strike

İnternet kafelerde multiplayer ile oynanan bu efsane oyun büyük ses getirmişti. 2000 yılının Kasım ayında çıktığında adeta yer yerinden oynamıştı. Uğruna internet kafelerde turnuvalar düzenlenirdi. Oyuncular oyun nickleri ile unutulmamak için çok iyi oynamaya çalışıyordu. Bu oyunu görenler hala 3+1 tuşlarını yapınca MP-5 silanı aldığını, 4+6 tuşları ile AVM aldığını unutmamıştır. Hey gidi günler hey.

2. Half Life

1998 yılında piyasaya çıktığında hem hikaye modu hem multiplayer modu ile efsaneler arasında yer almıştı. Pompalı ve arbalet silahını iyi kullananları görürdük. Eğer bu oyunu oynadıysanız hala kulaklarınızda Crossfire kelimesi çınlamaktadır.

Age of Empires II

1999 yılında çıkan Age of Empires II oyunu multiplayer oyun kategorisinde çok ilgi görüyordu. İnternet kafelerde takımlar kurulur, saatlerce gelişmek için uğraşılır ve en sonunda 5 dakika içinde savaş biter ve kazanan olurdu. Ayrıca oyunda Osmanlı devletinin olması da renk katıyordu. Kulaklarda hala “Oduncu” “Yaparım” kelimeleri çınlıyordur.

Championship Manager

2001 Ekim ayında çıkan bu oyun futbol tutkunlarına hitap ediyordu. Başına oturduğunuzda tuvalete bile çıkmayı unuturdunuz.

Quake 3: Arena

1999 yılında çıkan bu oyun dehşet bir şekilde ilgi görmüştü. Sürekli olarak birilerini vuruyordunuz. Multiplayer oyun ile oynanan bu oyunu uzun süre oynayanların bazıların miğde bulanması bile oluşuyordu.

Midtown Madness

Efsane bir oyun daha karşımızda. İç mekan kamerasını açtığımızda kurallara uyarak yolda araba sürerdik ve yol kenalarına düzgün parketme alıştırmaları yapardık. Oyun 1999 yılında çıktığında birçok kişi ehliyet almadan önce bu oyun ile parketme alıştırmaları yapıyordu.

Red Alert 2

Efsane strateji oyunu olan ve hala hafızalar da prizma tankın görüntüsü unutulmamıştır. Multiplayer ve bilgisayara karşı oynanan bu oyun bir zamanların vazgeçilmez oyunlarıydı. Nükleer silah atmak için dakikalarca bekler SPY ajanı gizlice sokmak için uğraşırdınız.

Commandos serisi

Gerçeğe yakın strateji oyunları arasında en favori olanı kesinlikle Commandos oyunudur. Düşmanlara gizlice yaklaşıp başka kimsenin haberi olmadan öldürmenin yolları aranırdı. Gece yattığınızda kafanızda sabah kalkınca ilk yapacağınız strateji planlarını yapardınız.

The Sims Serisi

Bu oyun genellikle bayanlar tarafından oynanırdı. Vurdulu kırdılı oyunları sevmeyenlerin tercihi olan The Sims oyunu hayatınızdaki kaliteli yaşamı oluşturmaya çalıştırırdı.

Star Craft

1998 yılında çıkan bur strateji oyunu hala çok sevilmektedir. Terran, zerg gibi değişik ırkların olduğu bu oyunda saatlerce süren savaşlar yaşanıyordu.