YouTube’ın CEO’su Susan Wojcicki kimdir

Dünyanın en büyük video paylaşım platformu olan YouTube’ın Ceo pozisyonunda Susan Wojcicki bulunmaktadır.

Dünyanın en güçlü 10 kadını arasında yer alan Susan Wojcicki’nin kim olduğunu merak ettiniz mi?

Susan Wojcicki 5 Temmuz 1968 doğmuştur.Rus Yahudi kökenli bir eğitimci olan Esther Wojcicki ile Stanford Üniversitesi’nde fizik profesörü olan Polonyalı Amerikalı Stanley Wojcicki’nin kızıdır.Harvard Üniversitesi’nin tarih ve edebiyat bölümünden 1990 yılında onur derecesi ile mezun oldu.Daha sonra 1993 yılında Santa Cruz California Üniversitesinde ekonomi alanında ve 1998 Yılında UCLA Anderson Yönetim Okulu’nda Yüksek lisans yapmıştır.

Susan Wojcicki’nin hayatını değiştiren olay ise 1998 yılının eylül ayında Google’ın kurulduğu zaman Menlo Park’daki garajınının ofis olarak kullanılmasıdır.Wojcicki, Google’da Reklamcılık ve Ticaret’in kıdemli başkan yardımcılığına getirildi ve AdWords, AdSense, DoubleClick ve Google Analytics gibi reklamcılık ve analitik ürünleri yönetmeye başladı.Wojcicki, 23 Ağustos 1998’de Belmont, Kaliforniya’da Dennis Troper ile evlendi ve 5 çocuğu bulunmaktadır.

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