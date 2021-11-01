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Nevzat Aydın yazdı Filantropi nedir diye aramalar başladı

Teknoloji fotoğrafı Teknoloji1 Kasım 2021
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Yemeksepeti CEO’su Nevzat Aydın, kendi kişisel twitter hesabından yaptığı duyuruda CEO görevini bıraktığını açıkladı. Yemeksepeti’nin yeni CEO’su ise Mert Baki oldu. Yaptığı açıklamada çok duyulmamış bir kelime okuyucuların dikkatini çekti.

Yaptığı açıklama da dikkati çeken Filantropi kelimesi oldu. “karalamalara karşın açık ara ile lider bir şirket ve ben artık aileme, kendime ve filantropiye daha fazla zaman ayırmak istiyorum.

Nezat Aydın’ın açıkmasını okuyanlar filantropi kelimesinin ne olduğunu merak etmektedir.

Filantropi kelimesinin kökeni Yunanca’dan geldiği ve insan türüne duyulan sevgi anlamını taşımakmış. Başkalarının tıbbî, ekonomik ve sosyal standartlarını yükseltmek ve mutluluklarını artırmak için organize faaliyetler düzenlemek. Hayırseverlik gibi bir şey diyebiliriz.

Nevzat Aydın’a hayatında başarılar diliyoruz.

Teknoloji fotoğrafı Teknoloji1 Kasım 2021
0 Bir dakikadan az
Teknoloji fotoğrafı

Teknoloji

Bilim ve Teknoloji Haberlerini yakından takip ediyorum. Ayrıca gelen her sorulara cevap vermeye çalışıyorum.

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