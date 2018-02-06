Ajan Romanoff kimdir

Aksiyon filmlerinden tanıdığımız ve güzelliği ile akıllara kazınan Ajan Natasha Romanoff kim olduğunu merak ediyor musunuz?

Marvel’in yaptığı filmlerde Ajan Natasha Romanoff karakterini canlandıran Scarlett Johansson 22 Kasım 1984 New York doğumludur.Danimarka asıllı Amerikan oyuncu’nun ilk dikkat çeken filmi 14 yaşındayken Atalara Fısıldayan adam filmindeki rolü ile çıkış yakaladı.Daha sonra sayısız filmlerde oynayan Scarlett Johansson Lucy filmi ilede başarısına başarı kattı diyebiliriz.2010 yılında ıron Man 2 filminde Natasha Romanoff karakteri ile başarısını katlayan Johansson, 2008-2011 yılları arasında Ryan Reynolds ile evlendi.Daha sonra boşanmasının ardından 2014-2017 yılları arasında Romain Dauriac ile evli kaldı.Bu evlilikten Rose Dorothy Dauriac isimli çocuğu olmuştur.

Marvel’in filmlerinde artık Rus ajanı olarak görmeye devam edeceğiz gibi gözükmektedir.

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