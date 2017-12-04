Yurtdışında hostelde kalma rehberi (Ucuz seyahat)

Yurtdışına seyahat planlıyorsanız ve uygun fiyatlı olarak nasıl gezebilirim konusunda bilgi arıyorsanız bu yazımız tam size göredir.

Hostel nedir?

Yakın zamanda bir seyahate çıkmayı düşünüyor ve olabildiğince az miktarda para harcamayı umuyorsanızhostellerde vakit geçirmeyi planlamak sizin için mantıklı bir seçim olabilir. Korkulacak bir yanı olmamasına rağmen önceden bir hostelde konaklamadıysanız bu fikir size biraz ürkütücü gelmesi de olasıdır.

Hosteller tüm dünyada aynı kafada olan gezginlerle birlikte zaman geçirebileceğiniz, uygun fiyatlı ve aynı zamanda güvenli konaklama imkanı sunarlar. Genellikle sunduğu sosyal yaşamla birlikte duş, çoklu ranzalı odalar ve güvenlikhizmeti sunulan hosteller de mevcuttur. Gecelik ücreti 10$ olan bazı hosteller yatak ve duş gibi temel ihtiyaçları barındırırken bazıları neredeyse lüks bile sayılabilir. Hosteller dünyanın birçok ülkesinde özellikle sırt çantalı gezginlerin seyahat esnasında konaklamak için tercih ettiği fiyat bakımından en uygun olanı ve tercih edilenidir.

Hostelde Kimler Kalır

Genç, yaşlı, aile veya bireysel olarak seyahat eden, dünyanın her köşesinden gelen insanlara hostellerde rastlamak mümkündür. Öyle ki 70 yaşında, yıllardır dünyayı tek başına gezen bir seyahat düşkünüyle karşılaşmanız bile mümkün olsa da genel olarak aslında hostellerde konaklayan misafirlerin büyük bir çoğunluğu 18-26 yaş aralığında olan gezginler olmakla birlikte; en çok rastlanabilecek milletler Avustralyalılar, İngilizler, Almanlar ve İsrailliler olarak sıralanabilir.

Hostelde Verilen Hizmetler

Hostellerde mutlaka çoklu yatakların bulunduğu yatakhaneler, ortak kullanım banyolar, bir resepsiyon alanı, yemek yeme-pişirme alanı ve kilitli dolaplar mevcuttur. Ayrıca pek çoğunluğunda sosyalleşmek için ortak kullanım odaları, çamaşırhane hizmeti, kablosuz internet, nevresim ve yastıklar da konuklara tedarik edilmektedir.

Genellikle hostellerde ayrı bir seçenek olarak özel odaları da tercih etmeniz mümkün olabilmektedir ki bu durumda, fazladan ücret ödeyerek huzur ve sessizlik bulmanız için bu odalar mükemmel bir seçim olacaktır. Bu şekilde hem hostelin sağladığı sosyal ortamdan uzak kalmayarak yeni arkadaşlar edinebilecek hem de yatakhanede kalanların aksine uykuya dalmakta sıkıntı çekmeyeceksiniz.

Bir parti hostelinde (konaklamak da seçenekler arasında olabilmektedir. Böyle bir seçim sonucunda kendinizi uykusuz kalmaya hazırlamanızda fayda vardır. Bu tür hosteller gürültülü ancak fazlasıyla eğlenceli mekanlar olma özelliğindedirler.

Bütçeye göre daha pahalı ve kaliteli hostellerdedekalınabilir. Bu tür hosteller beraberinde birçok teknoloji ürünüyle gezen ve daha çok para harcayabilen gezginler için tasarlanmış olup; yatakhaneleri olan butik otellere benzemektedirler. Burada daha temiz ve modern odaları bulmak ve kişisel priz ve lambalar, daha hızlı erişim sağlayan kablosuz internet gibi olanaklara sahip olmak mümkündür.

Hostellerde Verilmeyen Hizmetler

Otellerde sahip olmaya alıştığınız birçok olanağıhostellerde bulmanız söz konusu olmayacaktır. Odacılar ve günlük temizlik hizmeti bulunmamaktadır. Ancak hostellerin düşünüldüğünden çok daha hijyenik olduğunu ve yaygın olan fikrin aksine tahtakurularının çok nadir bir şekilde görüldüğünü de belirtmekte fayda vardır. Öyle ki New York’ta lüks bir otelde tahtakurusuna rastlama olasılığınız gelişmekte olan bir ülkenin yatakhanesinde rastlama olasılığınızdan çok daha yüksektir.

Çok nadiren olmakla birlikte odalarda televizyon olması söz konusu olabilmekte ancak genellikle ortak paylaşım alanlarında izlenme imkanı olmaktadır. Bu alanlara televizyonun haricinde umumi bilgisayarlar, oyunlar, mütevazı bir kütüphane ve satış makineleri konulmuştur. Bazı hosteller yanınızda bulundurmadığınız takdirde nevresim ve havlu için ücret veya girişinizi yaparken anahtar depozitosu talep edebilmektedir.

Hostelde Kalmak Nasıl Bir Şeydir

Hosteller diğer gezginleri tanıyıp arkadaş olmak için olağanüstü ideal mekanlardır. Diğer insanları tanımaya yardımcı olabilecek ortak sosyal paylaşım alanlarının ve umumi mutfakların varlığı sayesinde tipik bir toplu halde yaşam örneği teşkil etmektedirler. Özellikle yatakhanelerin varlığıhosteldeki bütün konukların iç içe olmasına neden olmaktadır. Yalnız kalma endişesiyle seyahat edenlere bir hostelde kalmasını önermek mantıklı bir yardım olacaktır.

Toplu halde uyunması nedeniyle beklenilenden daha az uykuyla günü geçirmeniz söz konusu olabilecektir. Yatakhanelerde kalmak elbette ki özel odalara nazaran daha az konfor sağlamaktadır. Banyolar ise ortak kullanıma açık olmasından ve her konuğun temizlik anlayışında farklılıklar olabileceğindenalışılageldik hijyenden biraz daha uzak kalabilmektedir.

Hostele Yanınızda Getirmeniz Gerekenler

Genel olarak sorun teşkil edebilecek konu uykuya yönelik olmaktadır. Birçok konuğun aynı odada kalması, sessiz bir ortamın sağlanmasında olumsuz bir etkiye sahiptir. Birbirinden farklı özelliklere sahip insanlarla aynı odayı paylaşırken elbette ki dahil olmadığınız aktiviteler veya onaylamadığınız davranışlar söz konusu olabilecektir. Dolayısıyla sessiz bir ortamın sağlanamadığı durumlarda en azından kaliteli bir kulak tıkacının bulundurulması; hiç olmazsa gürültünün en aza indirgenmesinde önemli rol oynayacaktır. Bir uyku bandının varlığı da karanlık bir uyku ortamının yaratılmasında iyi bir yardımcı olacaktır.

Yanınızda bir asma kilit bulundurmanız, çoğu hostelin kira ücreti karşılığı verdiği kilitlerden almamanızı ve dolayısıyla masraftan kaçınmanızı sağlayabilecektir.

Hostel Rezervasyonu ve Hostel Ücreti

Rezervasyon yaptırmak oldukça kolay bir iştir ve buna yönelik pek çok hostel rezervasyon aracı bulunmaktadır. Bunlardan başlıcaları HostelBookers, HostelWorld ve özellikle ön fiyat araştırması yapmak için ideal olan Agoda’dır.

İnternet sitelerinden herhangi birine yöneldiğinizde, ilk olarak kalacağınız şehri ve tarihleri belirlemeniz gerekmektedir. Böylece size birçok hostelin yer aldığı listeler sunulacaktır. Kısıtlı bir bütçeye sahipseniz aramanızı fiyata yönelik olarak da sınırlandırmanız mümkündür. Hostel seçiminde internet sitelerinde yapılan yorumlar da önem arz etmektedir.

Kriterlerinize en çok uyan üç ya da dört hostelin üzerinde yoğunlaşarak açıklama sayfalarına yönelmeniz bir diğer basamaktır. Bu sayfalarda daha ayrıntılı bilgi edinmeniz, fotoğrafları inceleyebilmeniz, hostelin konumunu daha iyi kavrayabilmeniz ve diğer konukların görüş ve şikayetlerini okuyabilmeniz mümkün olacaktır. Ayrıca hostel seçerken bazı olanaklar için (nevresim, havlu gibi) ekstra ücret talep edilip edilmediğinin araştırılmasında da fayda vardır.

Size en uygun hosteli bulduktan sonra internet sayfasından rezervasyonunuzu onaylayabilmekte ve ödemeyi gerçekleştirmek için her hangi bir engel kalmamaktadır.

Hostele Giriş Nasıl Yapılır?

Hostele giriş kaydı yaptırmak içeri girip resepsiyondaki kişiye rezervasyonunuzun olduğunu söylemek kadar kolay bir işlemdir ve oteldekinden farksızdır. Burada bir otelden farklı olarak; muhtemelen daha sıcak karşılanacaksınız ve ayrıca elinize bedava turların da işaretlendiği bir şehir haritası da verilecektir. Resepsiyonda ucuz ama harika yemekleri nereden temin edebileceğinizi, hostellerin düzenlediği turlar öğrenebileceksiniz. Kısacasıhostelde kaldığınız süre boyunca, şehri en iyi şekilde keşfetmenizi isteyen yardımsever çalışanlar eşlik edecektir.

Aklınızdan çıkarmamanız ve farkında olmanız gereken birkaç konu vardır: Konaklamanız esnasında pasaportunuzu emanet etme ihtiyacı, anahtar depozito ücreti istenmesi, kilitli dolaplar için asma kilit kira parası ödemeniz veya bir havlu kiralamanız başlıca önemli hususlardır.

Hostel Güvenli midir?

Hosteller, güvenlik konusunu genellikle otellerin aldığı ölçüde ciddiye almaktadırlar. Yatakhaneler kulağa belki de çok güvenli alanlar olarak gelmemekte ancak bir hırsızlık teşebbüsünün, odada birçok insan daha varken başarıya ulaşabileceğini düşünmek de çok mantıklı olmayacaktır.

Kendinizi yatakhanede güvende hissetmenizin bir yolu, değerli eşyalarınızı muhafaza etmek için hostelin kilitli dolaplarını kullanmaktır. Bu yol size yeterli görünmüyor ve tam bir korunma sağlamak istiyorsanız, taşınabilir kasalardan farkı olmayan olan bir PacSafe edinmeniz önerilmektedir. Böylece hostelin dolapları olmadığında da eşyalarınızı koruyabilir ve yanınızda taşıyabilme imkanına sahip olabilirsiniz.

Hostellerde Sokağa Çıkma Yasağı

Bu uygulama artık giderek yaygınlığını kaybetmektedir. Böyle bir hostelde konakladığınızda, kapıların belli bir saatten sonra kilitlenmesinden dolayı dışarı çıkmanız mümkün olmayacaktır. Bu durumun tam tersi olarak günün herhangi bir saatinde hostelden çıkartılabilecek ve temizlik yapılırken saatlerce dışarıda bekletilme durumu canınızı sıkabilecektir. Dolayısıyla hostel tercih ederken bu özelliğin belirtilip belirtilmediğine dikkat etmeniz tavsiye edilmektedir.

Hostel İndirimleri

Gezginlerin konaklamaları esnasında indirimlerle ilgilendiklerini söylemek pek de doğru olmayacaktır. Mesken olarak kaldıkları yerler indirimleri takip etmemektedirler. Yine de birkaç hostelde konaklanacak bir seyahat zinciri söz konusuysa hostellerin kartları gezi boyunca sadakat kartları olarak kullanılabilmektedir.

Bir diğer alternatif ise uzun dönem konaklamalardahostelle anlaşmaya varmaktır. Bu girişimin 2 hafta ve daha fazla zaman zarfını içeren konaklamalarda başarıya ulaşması muhtemeldir. Yurt dışında hem çalışıp hem de tatil yapılması gibi durumlarda bir ay veya daha fazla süreliğine hostelde konaklamak, para biriktirmek ve çalışırken bulunduğunuz yere uyum sağlamak, yerleşmek ve iş bulmak için mükemmel bir fırsat yaratacaktır. Bu durum özelikle Avustralya, Kanada ve Yeni Zelanda’da oldukça yaygındır.

Hostel Rezervasyonu

Beklenmedik bir şekilde rezervasyonunuzu iptal etmek zorunda olmanız sizi çok da endişelendirmesi gerek bir konu olmamalıdır. Ancak hostellerin ve hostel internet sitelerinin, rezervasyon iptaline ve para iadesine ilişkin farklı kuralları olduğunu akılda tutmakta fayda vardır. Tipik iade politikasıen az 24 saat öncesinden yapılan iptallerde, ödenen tutarın tamamının iade edilmesini içerir. Ancak bir çok hostel, para iadesini, 24 saat içinde yapılan iptaller kapsamında reddetmektedir.

Peki ya hostele vardığınızda, mekan beklentilerinizi hiçbir şekilde karşılamaz ve derhal ortamı terk etmeniz gerekirse? Böyle bir durumda konaklama ücretinin kalan kısmına yönelik bir iade talebi yapmanız önerilmektedir. Personelin reddetmesi durumunda yetkili bir idareciye danışılmasını istediğinizi ve iade yapılmaması durumunda, internet aracılığıyla hostel hakkında olumsuz yorumlar yapacağınızı mutlaka belirtmeniz faydalı olacaktır. Sonuçta hostele yönelik açıklamaları baz alarak bir mekana rezervasyon yapmaktasınız ve dolayısıyla söz verilen standartlar sağlanamadığı takdirde, paranızın iadesini istemekte yetkili konumdasınızdır.

(1 votes, average: 1,00 out of 5)

votes, average:out of 5)