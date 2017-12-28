Günümüzde en fazla merak edilen ve hakkında detaylı olarak bilgiler alınmak istenen ülkelerden biri de Yunanistan ülkesidir.

Ülkemize çok yakın konumda yer alan Yunanistan ülkesinin nasıl bir ülke olduğu hakkında makalemiz üzerinden detaylı olarak bilgiler sunalım. Ülkemize yakın bir konumuzda bulunan Yunanistan ülkesi ile ülkemiz arasında Ege adaları nedeniyle sıklıkla sorunların meydana geldiğini belirtmek isteriz. Dolaysıyla son 10 yıl içerisinde en fazla problemler yaşadığımız ülkeler arasında Yunanistan ülkesi ilk sırada yer almaktadır.

Sahip olduğu toprak alanı bakımından dünyanın en küçük devletlerinden olan Yunanistan ülkesi özellikle Birleşmiş Milletler ve NATO gibi uluslar arası örgütlere üye olması sayesinde sıklıkla maruz kalabildiği ekonomik krizlerden bu örgütlerin desteği sayesinde kısa süreler içerisinde kolayca krizden kolayca kurtulabilmektedir. Dolaysıyla bu açıdan Yunanistan ülkesi kendisini kesinlikle basit bir devlet olarak görmemekte ve çoğu zaman yalnızca ülkemize değil birçok ülkelere meydan okuyabilmektedir. Yunanistan ülkesi hakkında sizlere ön bilgiler sunduktan sonra şimdi de makalemizin de ana konusu olan Yunanistan nasıl bir ülkedir hakkında hemen bilgiler sunalım.

İşte Yunanistan Ülkesinin Genel Özellikleri;

Yunanistan ülkesinin başkenti Atina’dır.Atina şehrinin ayrıca dünyanın en önemli politik merkezlerinden biri olduğunu belirtmek isteriz. Dolaysıyla uluslar arası görüşmelerin bazıları Atina kentinde gerçekleştirilmektedir.

Yunanistan ülkesinin resmi dili ise Yunanca’dır.Ülkenin toplam yüz ölçümü ise 131,957 kilometre karedir.

Yunanistan ülkesinin dünyanın nüfus oranı bakımından dünyanın en küçük ülkelerinden biri olduğunu belirtmiştik. Dolaysıyla bu ülkenin ortalama nüfus oranı ise sadece 11 milyon civarıdır. Yani diğer bir deyişle Yunanistan ülkesinin toplam nüfus oranı İstanbul ilimizin toplam nüfusu kadar olabilmektedir. Hatta İstanbul ilimizin Yunanistan ülkesinin toplam nüfusundan daha fazla nüfus oranına sahip olduğunu belirtebiliriz.

Yunanistan ülkesinin en belirgin özelliklerinden biri de olumsuz coğrafi bir konuma sahip olması sebebiyle Avrupa kıtasının özellikle de deprem olasılığı bakımından en riskli ülkesi olmasıdır.Yaklaşık olarak % 50’nin ormanlar ile kaplı olduğu Yunanistan ülkesinin belirgin özelliklerinden biri de ülkede yaşayan insanların yaklaşık olarak % 98’nin okuma yazma bilmesidir.

Yunanistan ülkesinin en belirgin özelliklerinden biri de tarihte Osmanlı Devletinin kontrolü altında bulunmuş olmasıdır. Yunanistan ülkesi 1821 tarihinde tam bağımsızlığını ilan ederek Osmanlı devetinden ayrılmıştır.

Ülkenin en yüksek noktası ise hiç kuşkusuz ki Olimpos Dağıdır. Olimpos Dağı’nın ortalama yüksekliği ise 2917 metredir.

Yunanistan ülkesinin en belirgin özelliklerinden biri de kıyı ülkesi olmasına rağmen iklimi karasal iklim tipi ile benzerlik göstermesidir .Dolaysıyla ülkede yazlar sıcak ve kışlar ise soğuk ve yağışlı geçmektedir. Ülkede yaz aylarında ortalama sıcaklık değerleri 27 ve 28 dereceye ulaşabilmektedir.

Yunanistan ülkesinin belirgin özelliklerinden biri de dünyada ilk olimpiyatların yapıldığı ülke olmasıdır.

Yunanistan ülkesinin en belirgin özelliklerinden biri de oldukça eski bir medeniyete sahip olmasıdır. Bu nedenle ülkede birçok tarihi mekanlar ve tarihi kalıntılar yer almaktadır.

Yunanistan ülkesinin fazla büyük bir ülke olmamasına rağmen toplamda 13 adet bölge ve 1 adet özerk bölgeden meydana gelmektedir. Ülkede yer alan özerk bölgenin adı ise Aynoroz’dur.Yunanistan ülkesi toplamda 54 adet şehirden oluşmaktadır.

Yunanistan ülkesinin batısında İyon Denizi, güneyinde Akdeniz ve doğusunda ise Ege Denizi yer almaktadır.

Yunanistan ülkesinin belirgin özelliklerinden biri de sahip olduğu irili ufaklı adaları sayesinde dünyanın en fazla adaya sahip olan ülkelerinden biri olmasıdır. Dolaysıyla Yunanistan ülkesinde 3000 adetten fazla ada yer almaktadır. Bu adalardan yaklaşık olarak 200 adetten fazlası ise yerleşim merkezi olarak kullanılmaktadır.

Fakat yerleşim yerleri olarak kullanılan adalarda en fazla 20 kişilik gruplar yaşamaktadırlar.

Yunanistan ülkesinde yaşayan insanların yaklaşık olarak % 93’lük kısmı Yunan ve geriye kalan yaklaşık olarak % 5,5’lik kısmı ise çeşitli milletlere mensuptur.

Yunanistan Ülkesinin Komşu Olduğu Ülkeler;

Yunanistan ülkesinin genel özellikleri hakkında sizlere bilgiler sunduktan sonra şimdi de bu ülkeye hangi ülkelerin komşu olduğu hakkında bilgiler sunalım. Yunanistan ülkesine komşu olan ülkeler ise şunlardır;

Bulgaristan

Arnavutluk

Makedonya Cumhuriyeti

ve son olarak da Türkiye Cumhuriyeti ile komşudur.

Yunanistan Ülkesinin En Büyük Şehirleri Hangileridir?

Yunanistan ülkesinin toplamda 54 adet ilden oluştuğunu yukarıda belirtmiştik. Bu 54 ilden hemen hepsinin az nüfuslu kentler olduğunu buradan belirtmekte faydalar görmekteyiz. Dolaysıyla Yunanistan ülkesinin en büyük olan şehirleri yalnızca ülkenin başkenti olan Atina ve Atatürk’ün de dünyaya gelmiş olduğu Selanik şehiridir. Atina şehirinde toplam nüfus oranının yaklaşık olarak 3 milyona ulaştığı ve Selanik şehirinde ise ortalama nüfusun 1 milyona ulaştığı bilinmektedir.

Yunanistan ülkesinin en büyük 2 kenti hakkında da sizlere gerekli bilgileri sunduktan sonra Yunanistan nasıl bir ülkedir hakkındaki makalemizi burada tamamlamaktayız. Yunanistan ülkesi ile halen zaman zaman krizler yaşayabildiğimiz ve Yunanistan ülkesinin ülkemize zaman zaman taciz ateşi açabildiğini buradan belirtmekte fayda görmekteyiz

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