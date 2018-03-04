Yumurta herkesin tüketmesi gereken protein bakımından zengin bir besindir. Sağlıklı yaşayabilmek için beslenmeyle birlikte hijyene de dikkat edilmelidir.

Bu nedenle genellikle eve giren birçok gıdanın yıkanması gerekmektedir. Ev hanımları daha temiz olacağını düşündükleri için aldıkları yumurtaları da dolaba koyarken yıkamaktadır. Acaba doğru mu yapmaktadırlar? Yumurta yıkanmalı mı yoksa yıkanmamalı mı, açıklığa kavuşturulması tereddütte kalanları sevindirecektir. Konuyla ilgilenen uzmanlara göre yumurtalar serin bir ortamda saklanmalıdır. 5–12 derecenin üstünde bir ortamda bırakılırsa kolay bozulacaktır.

Buzdolabında saklanması uygun olan yumurtalar kutusundan çıkarılmamalı ve yıkanmamalıdır. Yumurtaların kabuklarında por denilen küçük delikler bulunmaktadır. Paketlemeden önce yumurtalar işletmelerde yıkanmakta, ardından yağlanmaktadır. Bu işlem yıkanması sebebiyle genişleyen deliklerin kapanmasını sağlayacaktır. Porların kapalı olması dışarıdan içeri bakteri girişin engellediği için bozulmayı da önleyecektir. Eğer marketten eve gelen yumurtalar yıkanırsa en dıştaki koruyucu tabaka yok olacak, porlar genişleyecek, mikropların girişine açık hale gelecektir.

Yıkanmadan saklanması gereken yumurtalar ancak kullanılacağı zaman yıkanmalıdır. Yıkanmadan kullanılması durumunda tifo hastalığının bulaşması riski artacaktır. Yıkanan yumurtalar bir kâğıt havluyla kurulandıktan sonra yemeklerde kullanılmalıdır. Bu işlemden sonra ellerin de çok iyi yıkanması gerekir.

Not: Çatlamış olduğu görülen yumurtalar asla yıkanmaması gerekir.

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