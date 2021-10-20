YOU 4.sezon ne zaman gelir sorusuna tahmini cevap verdik

YOU dizisi takipçilerine Netflix resmi internet sitesinden 4.sezonun onaylandığına dair açıklama yapıldı.

YOU dizisi psikolojik gerilim türünde bir dizidir. Caroline Kepnes’in 2014 yılında yayınladığı romanından uyarlanarak yapıldı. New York’ta yaşayan Peen Badgley, dükkanına gelen Elizabeth Lail’e aşık oluşu ve onu takıntılı hale gelmesini anlatıyor.

Bu dizi ilk olarak 9 Eylül 2018‘de ABD’de yayınlandı. Daha sonra 26 Aralık 2018’de Netflix platformunda yayınlanmaya başlandı.

26 Aralık 2019‘da dizisinin ikinci sezonu,

15 Ekim 2021‘de dizisinin üçüncü sezonu yayınlandı.

YOU dizisinin 4.sezonun ne zaman geleceğine dair ne bilgi yok. Önceki sezon yayın tarihlerine bakarsa 2022 Ekim ayından önce beklememek gerekiyor.

3.sezon’da neler oluyor?

3. sezonda Joe ve Love artık evlendi ve çocukları oldu. Kuzey Kaliforniya’nın Madre Linda adlı sıcacık bölgesine taşınmıştır. Burada etrafları ayrıcalıklı teknoloji girişimcileri, peşin hükümlü blog yazarı anneler ve Instagram ünlüsü biyokorsanlarla çevrilidir.

YOU dizisi ana karakter isimleri;

Penn Badgley Joe Goldberg rolünde, bir kitap dükkanı yöneticisi.

Elizabeth Lail Guinevere Beck rolünde üniversite mezunu bir yazar adayı.

Luca Padovan Paco rolünde, Joe’nun genç komşusu.

Zach Cherry Ethan rolünde, Joe’nun kitap dükkanındaki iş arkadaşı.

Shay Mitchell Peach Salinger rolünde, Beck’in en yakın arkadaşı.

Victoria Pedretti Love Quinn rolünde.

James Scully Forty Quinn rolünde.

Jenna Ortega Ellie rolünde.

Ambyr Childers Candace Stone rolünde, Joe’nun eski sevgilisi.