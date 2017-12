Yılbaşı gecesi hangi filmler izlenir?

Yılbaşı yaklaşıyor ve hemen herkes yılbaşında ne yapacağını düşünmeye başladı bile. Bakıldığında, yılbaşı için planların yahut organizasyonların yapıldığı şu günlerde; bir kısım insanın da tamamıyla evde eğlenmek istediğini biliyoruz. Genç olun ya da olmayın, son dönemde suçların artması hasebiyle pek çok insanın dışarıda yılbaşı kutlamak istemediğini biliyoruz. Bugünkü yazımızda, sizin için yılbaşında keyifle izleyebileceğiniz 7 harika film önerisi sunacağız. Evde yılbaşı geçirmek için hemen herkese uygun olan bu film önerilerimiz, arkadaşlarınızla, ailenizle ve hatta çocuklarınızla dahi izlenebilir filmlerden oluşacaklar.

Genelde “yılbaşında yılbaşı temalı film izlenir” mottosunu yıktığımız bu önerilerde; geçmişten gelen film serileri, komedi, aksiyon, korku ve benzeri türlerdeki filmler, sizleri bekliyor.

1. Harry Potter Serisi

O, belki de 90 kuşağının çocukluğunda okuyup izlediği en önemli serilerden bir tanesi. Harry Potter, özellikle ilk filmlerindeki yılbaşı temaları ve bolca aksiyon sahnesi ile tercih edilebilir fantastik evrenlerden bir tanesini ayağınıza getiriyor. Yılbaşında, bu dünyadan biraz olsun uzaklaşmak ve bolca fantastik hayale dalmak istiyorsanız, Hermione, Ron ve Harry ile derslere girebilir, muhteşem maceralara atılabilirsiniz. Karanlık ve aydınlığın çetin mücadelesinin anlatıldığı bu büyücedünyada, siz de nostaljiyi arkadaşlarınızla yahut ailenizle yaşayın.

İyi bir görüntü kalitesi ile Harry Potter; kesinlikle iyi bir seçim olacaktır.

2. It

2017 Yılında, Stephen King’in en korkunç romanından uyarlanarak oluşturulduğu belirtilen It yahut Türkçesi ile “O”; eleştirmenler tarafından tam not almış bir korku filmi olarak karşımıza çıkıyor. Yılbaşında, özellikle arkadaşlarınızla korku ve gerilim dolu vakitler geçirmek istiyorsanız; küçük bir kasabada palyaço kılığındaki bir şekil değiştirenin peşindeki çocukları It’te görebilir; zaman zaman gerilim doruklara çıkaran bu filmi hiç şüphe yok ki keyifle izleyebilirsiniz. Palyaço kılığındaki bir katil canavar, en fazla ne yapabilir ki? Sorusunun cevabı, It filminde.

Özel bir ses sistemi ve iyi bir görüntü kalitesi ile Stephen King uyarlaması bu film; yılbaşınıza keyif katabilecektir.

3. İnanılmaz Aile

Yılbaşında keyifle izleyebileceğiniz harika filmler kuşağında, oldukça kaliteli bir animasyona da elbette yer var! Özellikle yılbaşını ailesi ile, küçük çocukları ile geçirmek isteyen pek çok ebeveynin sevebileceği oldukça hoş bir film olan İnanılmaz Aile, gününüzü keyiflendirebilecek ve çocuklarınızın çokça eğlenebileceği bir film olacaktır. Bakıldığında, süper güçlerini artık kullanmayan bir aileyi konu edinen İnanılmaz Aile serisi; bir süre sonra bu güçleri kullanması gereken bu ailenin dünyada adaleti sağlamak amacıyla çalışmasını kurguluyor. Komik ve bolca gülmece içerikli sahnesi bulunan İnanılmaz Aile, kesinlikle yılbaşında ailesi olanlar için önerimiz!

4. Buz Devri Serisi

Tüm zamanların en güzel animasyonlarından bir tanesi olan Buz Devri, yılbaşınıza neşe katacak! 20Th Century Fox yapımcılığında, yıllardır devam filmleri gelen Buz Devri’nin şüphe yok ki pek çok seveni mevcut ve bu animasyonun Türkçe seslendirmesi, belki de bugüne dek yapılan en iyi seslendirmelerden bir tanesi. Tembel miskin Sid; Mamut Manny ve kaplan Diego ile Buz Devri’ne döneceğiniz bu animasyonu, yılbaşında genç, yetişkin, çocuk demeden dilediğiniz yaş grubuyla izleyebilir ve kahkahalara boğulabilirsiniz. Geçmiş yıllarda pek bilinmese de; bugün Buz Devri’nin Türkiye’deki hayran sayısı epey fazla.

Yılbaşında keyifle izlenebilecek filmler serisine, Sid’in muhteşem esprilerini dinlemek ve dostluğun anlamını bir kez daha kavramak adına kesinlikle Buz Devri’ni de katın.

5. Hızlı ve Öfkeli Serisi

Eğlenmek, en çok bizim hakkımız ve yılbaşında hem komedi hem de bolca aksiyon görmek istiyoruz diyorsanız; Hızlı ve Öfkeli, yine muhteşem bir seçenek olabilir. Yılbaşında ailenin önemini hatırlamak adına özellikle izlenebilecek filmlerden Hızlı ve Öfkeli’nin son filminde, dost, düşmana karışıyor. Evet, yanlış duymadınız; bu kez grup içinden dostlar düşman safına geçerken, düşman safındaki pek çok insan dostların yanında mücadele edecekler. Muhteşem arabalar, sinematografi ve harika aksiyon sahneleri ile Hızlı ve Öfkeli Serisi; yılbaşınızı şen kılacak muhteşem bir seçenek olacaktır.

6. John Wick Serisi

Aksiyon kategorisinde sizlere harika bir teklifimiz daha var. İyi bir ses sistemi ve görüntü kalitesi ile sizlere muhteşem anlar yaşatabilecek filmlerden bir tanesi olan John Wick, şüphe yok ki başrol Keanu Reeves’ın ustalık eserlerinden bir tanesi ve bu oyunculuk performansı şüphe yok ki şaşırtıcı değil. Daha önceki filmlerinde de, farklı yönetmenlerle harikalar yaratan Reeves’ın filmin üçüncüsüne dair hazırlık yaptığı ise konuşulagelen dedikodulardan. John Wick, eski, profesyonel bir seri katil ve bu işleri uzun süre önce bırakmış olarak karşımıza çıkarken, bir gün köpeğinin öldürülmesi sonucunda intikam için geri dönüyor. Bir intikam, kaç farklı şekilde ve ne kadar uzun süre alınabilir? Hep birlikte, bu harika filmde görelim.

7. Evde Tek Başına Serisi

Bir zamanların en komik filmlerinden bir tanesi olsa da; günümüzde artık pek izlenmeyen ancak nostalji yaşamak amacıyla şüphe yok ki biçilmiş kaftan bir yılbaşı temalı film olan Evde Tek Başına; her filminde bambaşka bir maceraya sahne olsa da; başrol hep bir çocuk olmaya devam etti. Evet, bu filmde evde tek başına kalan bir çocuğun kötü adamlardan nasıl kurnaz bir biçimde kurtulduğunu hayli gülerek izliyor olacağız; zira adamların başına gelen her şey, sizleri çok kez güldürecek.

Mutlu Yıllar!

