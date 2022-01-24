Yeşilçam’ın Prensesini kaybettik

Yeşilçam’ın duayeni ve prensesi Fatma Girik‘i kaybettik. Bir süredir sağlık sorunları ile uğraşıyordu. 24 Ocak 2022 günü vefat haberi ile tüm sevenlerini üzdü.

12 Aralık 1942 doğumlu olan efsane sanatçı, Yeşilçam’a ve sanat dünyasına kattıkları ile hiç unutulmayacak.

1957 yılında ilk baş rolü olan, yönetmenliğini ve senaristliğini Seyfi Havaeri’nin yaptığı Leke’ydi. Bu filmin ardından birkaç yapımda daha oynadı. Memduh Ün’ün yönetmenliğinde 1960 yapımı Ölüm Peşimizde’de oynadı. Girik, 180’den fazla filmde rol aldı. Yeşilçam başarısı kadar liderliği ile de kendini unutturmadı. Girik, 1989 yerel seçimlerinde Sosyaldemokrat Halkçı Parti’den Şişli Belediye Başkanlığına aday oldu ve seçimleri kazandı.

Cüneyt Arkın, Kemal Sunal ve birçok isim ile yüzlerce filmde rol aldı.

Aldığı ödüller şöyle;

1965 Antalya Altın Portakal Film Festivali, En İyi Kadın Oyuncu Ödülü, Keşanlı Ali Destanı

1967 Antalya Altın Portakal Film Festivali, En İyi Kadın Oyuncu Ödülü, Sürtüğün Kızı

1. Adana Altın Koza Film Festivali, 1969, Büyük Yemin, en iyi kadın oyuncu

1. Adana Altın Koza Film Festivali, 1969, Ezo Gelin, en iyi kadın oyuncu

3. Adana Altın Koza Film Festivali, 1971, Acı, en iyi kadın oyuncu

35. Altın Portakal Film Festivali, 1998, Sürtüğün Kızı, yaşam boyu onur ödülü

18. Ankara Uluslararası Film Festivali, Aziz Nesin Emek Ödülü