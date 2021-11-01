Yemeksepeti CEO değişimi

2001 yılında Yemeksepeti kuruculuğunu üstlenenlerden olan Nevzat Aydın, kendi twitter hesabından görevini bıraktığını açıkladı. 10 yıldır hizmet veren yemeksepeti’nin CEO görevinde bulunan Nevzat Aydın, kendi twitter hesabından şu açıklamaları yaptı;

Evet, bir devrin sonuna geldik. Jeff Bezos 25 yıl dayandı bense 21 yılı ancak görebildim. 🙂 Yemeksepeti’ndeki CEO’luk görevimi artık genç ve farklı bir bakış açısına bırakmanın zamanı geldi. Yemeksepeti 9000 çalışanı ile artık çok büyük, sektöründe de tüm haksız karalamalara karşın açık ara ile lider bir şirket ve ben artık aileme, kendime ve filantropiye daha fazla zaman ayırmak istiyorum. Hep elimden geldiğince hakkaniyetli, şeffaf ve inovatif bir yönetim göstermek istedim. Kusurlarım olmuşsa tek tek affola.

Nevzat Aydın CEO görevini bıraktıktan sonra yerine Mert Baki geldi. Yeni CEO 2011 yılında Yemeksepetine katılmıştır.