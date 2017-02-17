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WhatsApp konuşmalarını E-Posta ile gönderme

tarafından 17 Şubat 2017 Tarihinde eklendi

şüphesiz dünyanın en çok kullanılan anlık mesajlaşma uygulamasıdır.

whatsapp e posta gönderme

Bu başarısının altında sorunsu zçalışması ve herhangi bir ücret istememisidir.Bazen WhatsApp konuşmalarımızı E-Posta hesabınızda arşivleyebilir yada ihtiyacınız oldugğunda konuşmalarınızı E-Posta olarak gönderebilirsiniz.WhatsApp Konuşmalarını E-Posta İle Göndermek için izlemeniz gereken adımları sizlere anlatacağız.

WhatsApp Konuşmalarını E-Posta İle Göndermek

WhatsApp uygulamasını çalıştırın ve sohbet geçmişinizi göndermek istediğiniz kişiyi bulup sohbet ekranına geliniz.Sağ Üst köşede bulunan 3 noktaya bastığınızda karşınıza çıkacak ufak ekranda Diğer seçeneğini kullanınız.Diğer seçeneğine bastıktan sonra ise ” Sohbeti e-postala ” seçeneğine bastığınızda size tekrardan ” Medya eklemek e-posta boyutunu artırır” uyarısını verecektir.Medya içeriği yani; fotoğraf,video ve ses kayıtlarıda E-Posta ile gönderilmesi demektir.Seçeneğinizi yaptıktan sonra Sohbet geçmişini E-Posta olarak gönderebilirsiniz.

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