Türksat Kablonet’te yeşilçam kanalları yok

Mail adresimize gelen bir destek sorusunu yanıtlamak istedik.Umut isimli takipçimiz bize Türksat Kablonet kullandığını ve kanal aramalarında yeşilçam filmlerini yayınlanan kanalları bulumadığını iletmiştir.

Bildiğiniz üzere illegal olarak yayın yapan bu televizyon kanallarını herkes bilmektedir.Eski yeşilçam filmlerini ve vizyon filmlerini yayınlamak ile meşhur oldular.Tabi salak saçma reklamları ile birçok ceza yemektedirler.Bir sorumuza döndüğümüzde ise bu kanallar Türksat 4A üzerinden yayın yapmaktadır.Kablonet yayını ise uydudan olmadığı için bu kanalları izleme şansınız bulunmamaktadır.Yeni kanal araması yaptığınızda hep mevcut kanalları bulursunuz.Bu kanalları izlemek istiyorsanız mecburen çanak anten bağlatmak zorundasınız.D-Smart içinde geçerli mi diye kafasında soru işareti olan varsa bu durum farklıdır.D-Smart çanak anten üzerinden desteklendiği için bu kanallar D-Smart platformunda çıkmaktadır.

Her türlü sorularınızı bile yorum yazarak yada info@teknoscrool.com adresine mail atabilirsiniz.Elimizden geldiği sürece sizlere yardımcı olmaya çalışıyoruz.

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