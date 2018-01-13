Türkiye’nin en iyi 5 kalecisi

Türkiye Süper liginde bu güne kadar forma giymiş çok önemli kaleciler bulunur.

Bu kalecilerin kimisi kendini ispatlamış usta oyuncu olarak Süper ligde forma giymeye başlarken bazıları ise ligde gösterdikleri performans ile adlarından söz ettirmiştir. Lige damga vuran kaleciler arasında Rüştü Rençber, Fernando Muslera, Şenol Güneş, Claduo Taffarel ve Mondragon gibi isimler yer alır.

1. Rüştü Rençber

Uzun yıllar Fenerbahçe ve milli takımın kalesini korudu. Performansı bazen eleştirilse de forma giydiği dönemin en unutulmaz kalecisi olmayı başardı. Kısa süren Barcelona kariyerinde aradığını bulamadı ve kısa bir süre sonra Türkiye’ye döndü ancak bu sefer sarı lacivertlilerin değil ezeli rakibi siyah beyazlıların kalesini uzun yıllar korudu.

2.Claduo Taffarel

Bir efsane olarak Türkiye’ ye geldi ve Galatasaray’ın kalesini korumaya başladı. Aynı zamanda bu dönemde Brezilya milli takımının da birinci kalesidir. 2000 yılında unutulmaz kadroda yer aldı ve UEFA finalindeki performansı ile kupayı Türkiye’ye getirdi.

3. Şenol Güneş

Bu 5 isim arasında en eski dönemlere damga vurmuş olan isimdir. Şenol Güneş Trabzonspor’un şampiyonluklar serisi yakaladığı dönemde efsane performanslar sergilemiş ve adını Türk futboluna altın harflerle yazdırmıştır.

4. Ali Ferd Mondragon

Kısa adı ile Mondi Galatasaray’a gelmeden önce ismini duyurmamış sıradan bir kaleciydi. Ancak sarı kırmızılı takıma gelip üstün bir performans sergileyen usta kaleci adını kısa sürede dünyaya duyurdu. Özellikle 5 -1’lik Galatasaray – Fenerbahçe maçındaki performansı Mondragon’un unutulmazlar arasında yer almasına neden oldu.

5. Fernando Muslera

Uzun yıllar Galatasaray kalesini koruyan Muslera performansı kadar neşeli ve sevecen karakteri ile de unutulmaz kişiler arasına girmiştir. Performansı ile Avrupa kulüplerinin de dikkatini çeken Muslera’ya her transfer döneminde birçok teklif geliyor.

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