Türkiye’deki En İyi 5 Mimari Yapı konulu yazımızın size faydası olabileceğini düşündük.

Ayasofya

Ayasofya İstanbul ilinde bulunan tarihi bir müzedir. Bizans İmparatoru tarafından milattan sonra 532-537 yılları arasın yaptırılmış bir bazilika planlı bir patrik katedralidir. Osmanlı devleti sonra Fatih Sultan Mehmet tarafından İstanbul’ fethedilmesi ile Fatih Sultan Mehmet’in emri ile bu yapı camiye çevrilmiştir. Bu yapı 1935 yılından beri ise bir müze olarak sevenlerini karşılamaktadır. Türk tarihinin en önemli mimarisine sahip etmektedir Ayasofya. Bizlerin bu yapıyı ziyaret etmemiz gerekmektedir.

Aspendos

Bu yapı Antalya ilimizde bulunan antik bir tiyatrodur. Bu tiyatro milattan sonra 2. Yüzyılda Romalılar tarafından inşa edilmiştir. Dünya üzerinde çok önemli bir değere sahip olan bu yapı günümüze kadar özenle korunan açık hava bir tiyatrodur. Bu yapı ülkemiz için çok önemli bir yapıdır. Anadolu çoğu medeniyetlere ev sahipliği yapmıştır ve bu medeniyetler ülkemizin bazı kısımlarına önemli bir mimari eserler bırakmışlardır. Bizlerin görevi ise bu değerli mimarileri korumaktır.

Memura Kalesi

Memura Kalesi Orta Çağ kalelerinden sadece biridir. Akdeniz kılarında özenle korunan bir yapıdır. Bu kale tam 1500 yıllık bir geçmişi vardır. Bu kale çoğu imparatorluklara ev sahipliği yapmıştır. Bu kale kapladı alan bakımından oldukça büyüktür. Tam olarak 23.500 metrekarelik bir alanı kaplamaktadır ve ülkemizin en büyük kalelerinden biri olmuştur. Bu kalenin en önemli özelliklerinden biri olan, kalenin denize olan yakınlığıdır. Olabilecek saldırılara karşı her taraftan saldırı olamayacağına göre sadece düşmanların geldiği tarafa savunma yapabilme özelliği bulunmaktadır. Kalenin denize yakın olması birde denizi sahiplenmesine yol açmaktadır.

İlk Türk Camii

Selçuklu devleti tarafından Anadolu’da kurulmuştur. İlk Türk camisidir. Bu caminin yapılma yılı 1072’dir. Bu camii yapılırken tavan kısımlarına o zamanın süslemeleri olan geometrik renkli taşlar ile süslenmiştir. Bu camii Ebu Süca Manucehr tarafından yapılmıştır. Ülkemizin dini kültürü bakımından önemli bir yere de sahiptir.

Efes Celsus Kütüphanesi

İzmir ilinde bulunan bu yapı ülkemiz için önemli bir değere sahiptir. Roma döneminde 110-135 yılları arasında tamamlanmıştır ve içerisinde 14.000 kitaba ev sahipliği ettiği söylenmektedir. Bu yapı iki katlıdır. Ön yüzünün deprem sonucu yıkıldığı söylenmektedir. Ülkemiz için önemli bir değere sahiptir.

(No Ratings Yet)

(No Ratings Yet)