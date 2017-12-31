Türkiye’de Reyting Rekorları Kırmış 10 Dizi ve Konuları

Türk televizyonlarda çekilen bir dizi vardır ve bu dizilerin içinden birçoğu reyting kurulu tarafından “Reyting Rekorları Kıran Diziler” olarak seçilmiştir.

İşte Türkiye’de Reyting Rekorları Kırmış 10 Dizi:

1. YILAN HİKAYESİ

Hala hafızalardaki yerini koruyan Memoli karakterinin oynadığı Yılan hikayesi dizisi, polisiye ve içinde biraz da aşk konulu dizidir.

2. ARKA SOKAKLAR

Günümüzde halen reyting rekorları kıran ve 8 yılı aşkın bir süredir ekranlardaki izleyici kitlesini koruya n arka sokaklar dizisi, polisiye konularını biraz trajik biraz da komedi şeklinde ele almaktadır.

3. CENNET MAHALLESİ

Roman mahallesinde çekilen Cennet Mahallesi dizisinde romanların birbirleri ile tatlı çekişmeleri ve birbirini sevdiği halde kavuşamayan Sultan ve Ferhat’ın hikayesi komedi şeklinde işlenmiştir.

4. ÖYLE BİR GEÇER ZAMAN Kİ

70’li ile 80’li yılları anlatan dizide ailesine sırt çeviren ve ardından birçok pişmanlıklar yaşayan Ali Kaptan’ın ve ailesinin dramı anlatılmıştır.

5. AVRUPA YAKASI

Reyting rekoru kıran ve fenomen bir dizi haline gelen Avrupa Yakası, komedi dizisi olmakla birlikte komedyenlik yapan neredeyse tüm ünlülere de zaman zaman ev sahipliği yapmıştır.

6. ACI HAYAT

Reyting rekorları kıran dizilerden birisi olan Acı Hayat dizisinde klasik Türk filmi senaryosu günümüze uyarlanarak aşk tadında çekilmiştir ve her bölümü rekor kırmış bir dizidir.

7. DELİ YÜREK

Kenan İmirzalıoğlu’nun hem aşk hayatını hem de düşmanları ile cesur mücadelesini anlatan reyting rekoru kırmış bir dizidir.

8. YAPRAK DÖKÜMÜ

Aile dramını ve bir ailenin parçalanışını adım adım seyirciye gösteren Yaprak Dökümü, 5 yıl süren ve reyting rekorları bu süre içinde sürekli artan bir dizidir.

9. ALİYE

Eşi ile sorunlar yaşayan ve bir dönem çocuğundan ayrı kalan annenin dramını anlatan Aliye dizisi döneminin izlenme rekoru kıran dizisi olmuştur.

10. AŞK-I MEMNU

Yalı içinde geçen Beren Saatin ve Kıvanç Tatlıtuğ’un başrollerini oynadığı dizide yasak aşk konusu yoğun şekilde işlenmiştir.

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