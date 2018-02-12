Turkcell bilinmeyen numara sorgulama açıp kapatma

Son zamanlarda telefonlar üzerinden yapılan dolandırılma olaylarından sonra sizi arayan ve tanımadığınız kişilerin numaralarını açmaktan çekiniyoruz.

Bugün size Turkcell Bilinmeyen Numaraları sorgulama konusunda bilgi vermek istiyoruz. Turkcell GSM operatörü müşterilerine bu hizmeti sunmaktadır.

İlk olarak Turkcell Bilinmeyen Numaralar servisi hakkında sizleri bilgilendirmek istiyoruz.

Bilinmeyen Numaralar Servisi sayesinde yalnızda Turkcell Rehber’de kayıtlı olan kişileri yada numaraları sorgulayabiliyorsunuz. Eğer Turkcell Rehber’de kayıtlı değil ise herhangi bir şekilde servis size fayda sağlayamıyor.

Turkcell Rehber’e numaranızı dahil etmek istiyorsanız telefonunuzdan mesaj bölümüne REHBER AKTİF yazıp 2200 ‘a göndermeniz yeterli olacaktır.

Eğer Turkcell Rehber’e kayıtlı olup olmadığınızı sorgulama k istiyorsanız REHBER yazıp 2222’a mesaj atabilirsiniz.

Telefon numaranızı Turkcell REHBER’den çıkarmak istiyorsanız REHBER IPTAL yazıp 2200’a SMS atmanız yeterli olacaktır.

Turkcell Bilinmeyen Numaralar Servisi aylık ücret isteyen bir servistir.Bir ay içerisinde 3 adet yapacağınız sorgulama sonrasında aylık olarak 1.99 TL olarak ücretleniyor.Aylık paket olduğu için siz müdahale etmediğiniz takdirde aylık aboneliğiniz bir sonraki aya otomatik olarak yenilenmektedir.

Paketten faydalanmak için ABONE BIL yazıp, paketi iptal etmek için IPTAL BIL yazıp 2200‘a göndermek yeterlidir.

Sizlere tekrar hatırlatmak istiyoruz. Bu serviste yapacağınız her Turkcell numara’nın kime ait olduğunu öğrenemeyebilirsiniz. Sorguladığınız numara Turkcell Rehber’ e kayıtlı değilse maalesef kim olduğunu bulmak için başka yöntemler denemek zorundasınız.

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