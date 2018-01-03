Türk edebiyatının En İyi Eseri

Türk edebiyatının en iyi eserleri konusunda sizlere ufak bir makale yazmak istedik.

YAŞAR KEMAL / İnce Memed

Romanın başkahramanı İnce Memed halkın içinden çıkmış bir kahramandır. Bu minvalde halkın rahatını sağlamaya, haksızlıkları önlemeyi kendine görev olarak görmüştür. Hükümetin yapamadığını halk kendi kahramanından bekler ve Memed de bu uğurda savaş verir.

OĞUZ ATAY/ Tutunamayanlar

Tutunamayanlar 1970 yılında TRT roman ödülünü kazanan yazarın ilk eseridir. Bu eserde intihar eden Selim Işık’ın geçmişini araştıran Turgut Özben’in, söz konusu arkadaşı Selim Işık’ın modern hayata neden tutanamadığını öğrenme çabasını anlatmaktadır.

AHMET HAMDİ TANPINAR/ Saatleri Ayarlama Enstitüsü

Ahmet Hamdi Tanpınar’ın şiir anlayışı sembolist bir ifade üzerine kurulmuştur. Aynı üslup tarzı romanlarına da sirayet etmiştir. İlgili eserde toplumumuzun değişim süreci içindeki durumu, bireylerden yola çıkarak topluma varan bir teknikle anlatılmaktadır.

NAZIM HİKMET /Memleketimden İnsan Manzaraları

Memleketimden İnsan Manzaraları adlı eser beş kitaptan oluşmaktadır. Memleketimden İnsan Manzaraları; şiir, roman, öykü, oyun, senaryo gibi farklı türleri bir arada barından muhteşem bir eser olarak yeni bir türün habercisi olmuştur.

SABAHATTİN ALİ/ Kürk Mantolu Madonna

Kürk Mantolu Madonna ilk olarak 1941 yılında Hakikat gazetesinde “Büyük Hikaye” başlığı altında yayımlanmış olup daha sonra 1943 yılında Remzi Kitapevinde Kürk Mantolu Madonna kitap olarak basılmıştır. 1998 yılından itibaren ise YKY (Yapı Kredi Yayınları) tarafından basımı devam eden ve büyük bir okuyucu kitlesi olan kitaplarımız arasında yer almaktadır.

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