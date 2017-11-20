Tesla Roadster Türkiye’ye gelir mi?

Tesla Roadster modeli Türkiye’ye gelecek mi sorusuna yanıt şimdilik yok ama sizlerden yorumlar bekliyoruz.

Tesla motors son zamanların en çok konuşulan şirketi olarak gösteriliyor.Elektrikli araç üreticileri arasında liderliğe oynayan Tesla’nın yeni araçlarının tanıtımları yapıldı.Hem tasarımı hem hızı ile dikkatleri üzerine çeken Tesla Roadster 2020 yılında piyasaya sürülecek.Geçtiğimiz günlerde Tesla Roadster aracının kalkış videosu internete koyuldu.100 km hıza sadece 1.9 saniyede çıkmasını gösteren bu video herkesi heyecanlandırdı.Tam dolu şarj ile 1000 km yol gidebileceği belirtilen Roadster’ın Türkiye’ye gelip gelmeyeceği konusunda malesef net bilgi bulunmuyor.

Bildiğiniz üzere henüz Türkiye’de Tesla’nın temsilcisi bulunmuyor.2020 yılında piyasaya çıkacak bu araç için ön sipariş verebilirsiniz.50.000 dolar ile ön sipariş alıp toplamda 250.000 dolar gibi bir rakam ödemek zorundasınız.Bu fiyatların yurtdışı fiyatı olduğunu hatırlatalım.Eğer Türkiye’ye gelirse vergiler ile birlikte ne kadar olacak bilemeyiz.Ayrıca Tesla Roadster modelinin Türkiye’ye geldiği takdirde şarj dolum istasyonu yada herhangi bir arıza durumunda teknik servisi olması gerekiyor.Tüm bunlar göz önüne alındığında aracın Türkiye’ye gelmesi bi hayli zor gözüküyor.Sosyal medyada Tesla Roadster siparişi verdiğini söyleyen bazı kişiler bulunuyor.Tabi bunlar doğru mu yoksa fake haber olup olmadığınıda bilmiyoruz.Bu soruların cevabı ancak 2020 yılında belli olacaktır.Araç çıkmaya yakın Türkiye’de bayi açarsa gelecek demektir.

Sosyal medyada almak isteyenlerin amacı olarak 1.9 saniyede 100 km hıza çıkması ve farklılık yaratmak isteyenlerin olduğunu görüyoruz.

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