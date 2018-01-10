Tavşan Kanı Çayın Olmazsa Olmazları Nelerdir

Çay özellikle ülkemizde çokça tüketilen bir içecektir. Herkes doğru çayın nasıl demlendiğini ve tavşankanı olarak tabir edilen güzel ve lezzetli çayı sever ve bunun için çeşitli yöntemler uygular.

Doğru yöntemler uygulandığında çay daha lezzetli ve içilebilir hale gelir.

Çay Demlemenin Püf Noktaları

Öncelikle kaliteli ucuz olmayan ve uygun yerlerde muhafaza edilen çaylar tercih edilmelidir. Çay demlemenin en önemli kuralı ise içmediğimiz özellikle musluk suyundan demlememektir, su temiz ve yumuşak içimli olmalıdır. Suyu tamamen temiz ve iyi yıkanmış çaydanlıkta kaynatırken demlik mutlaka boş olarak üzerinde bırakılmalı, kaynadıktan sonra ise çok yüksek ısılarda demlenmemelidir.

Bir kaç dakika bekleyip suyun fokurdaması tamamen bittikten sonra demliğe koyduğumuz çayın üzerine yüksek mesafeden ilave edilmelidir. Çay miktarı ise çayı nasıl sevdiğimizle ve demliğin büyüklüğüyle doğru orantılıdır. Kesinlikle su eklendikten sonra üzerine çay ilave edilmez. Aynı şekilde bu süreçte de acele etmemek gerekir. Ne kadar kısık ateşte pişirilirse o kadar lezzetli çay elde edilir.

Yaklaşık 15-20 dakika kısık ateşte demlenmesini beklemeli 5 dakikada bir çayın dibe çöküp çökmediği kontrol edilmelidir. Su ne kadar kaynarsa o kadar lezzetli çay elde edilir. Bazı yöntemlerde kaynar kaynamaz alınması tavsiye edilir fakat çayın kaynama süresi abartılmamak kaydıyla ne kadar uzatılırsa o kadar yoğun yani ‘’tavşankanı’’ olacaktır. Buradaki önemli nokta ateşten alır almaz hemen içmemek ve 3-5 dakika dinlenme süresinden sonra üzerinden zaman geçmeden en fazla 45 dakika – 1 saat içerisinde çayın tüketilmesidir.

Sonuç olarak tavşankanı olarak tarif edilen çay açık olmayan rengi hafif kırmızıya çalan ve iyi demlenmiş çaydır. Günlük hayatta önemli bir yeri olan çay, doğru demleme teknikleri kullanıldığında daha lezzetli ve sağlıklı olacaktır.

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