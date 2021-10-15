Suunto Ambit kalp kemeri ile alabileceğini veriler

Suunto Ambit akıllı saatlerin fiyatlarını eğer araştırma yapmazsanız diğer akıllı saatlere göre pahalı bulabilirsiniz. Fakat bu akıllı saat modelinin yaptıklarını görünce hak vereceksiniz. Biz sadece size bu yazımızı Kalp hızı kemerini kullanarak neler yapabileceğinizi yazacağız. Bu akıllı saat profesyonel sporcu ve dağcıların daha çok tercih ettiği modeldir.

Kalp hızı kemeri kullandığınızda, Suunto Ambit size aktiviteleriniz hakkında daha fazla bilgi verir. Kalp hızı kemeri kullanıldığında, egzersiz esnasında aşağıdaki ek bilgiler verilir:

gerçek zamanlı kalp hızı

gerçek zamanlı ortalama kalp hızı

grafik biçiminde kalp hızı

egzersiz esnasında yakılan kaloriler

tanımlanan kalp hızı sınırları içerisinde egzersiz yapma kılavuzu

Maksimum Antrenman Etkisi

Kalp hızı kemeri kullanıldığında, egzersizden sonra aşağıdaki ek bilgiler verilir:

egzersiz esnasında yakılan kaloriler

ortalama kalp hızı

maksimum kalp hızı

toparlanma süresi

Yukarıdakileri görünce cihazın neredeyse EKG holter gibi bilgiler verdiğini görüyoruz.

Ülkemizde 3 adet Suunto akıllı saat modelleri satılmaktadır.

Sunnto 9 Baro Titanium (5.950 TL)

Suunt 7 (4.999 TL)

Suunto Ambit 3 Peak modelidir. (2.699 TL)