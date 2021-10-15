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Suunto Ambit kalp kemeri ile alabileceğini veriler

Teknoloji fotoğrafı Teknoloji Bir e-posta göndermek 15 Ekim 2021
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Suunto Ambit akıllı saatlerin fiyatlarını eğer araştırma yapmazsanız diğer akıllı saatlere göre pahalı bulabilirsiniz. Fakat bu akıllı saat modelinin yaptıklarını görünce hak vereceksiniz. Biz sadece size bu yazımızı Kalp hızı kemerini kullanarak neler yapabileceğinizi yazacağız. Bu akıllı saat profesyonel sporcu ve dağcıların daha çok tercih ettiği modeldir.

Kalp hızı kemeri kullandığınızda, Suunto Ambit size aktiviteleriniz hakkında daha fazla bilgi verir. Kalp hızı kemeri kullanıldığında, egzersiz esnasında aşağıdaki ek bilgiler verilir:

  • gerçek zamanlı kalp hızı
  • gerçek zamanlı ortalama kalp hızı
  • grafik biçiminde kalp hızı
  • egzersiz esnasında yakılan kaloriler
  • tanımlanan kalp hızı sınırları içerisinde egzersiz yapma kılavuzu
  • Maksimum Antrenman Etkisi
  • Kalp hızı kemeri kullanıldığında, egzersizden sonra aşağıdaki ek bilgiler verilir:
  • egzersiz esnasında yakılan kaloriler
  • ortalama kalp hızı
  • maksimum kalp hızı
  • toparlanma süresi

Yukarıdakileri görünce cihazın neredeyse EKG holter gibi bilgiler verdiğini görüyoruz.

Ülkemizde 3 adet Suunto akıllı saat modelleri satılmaktadır.

Sunnto 9 Baro Titanium (5.950 TL)

Suunt 7 (4.999 TL)

Suunto Ambit 3 Peak modelidir. (2.699 TL)

Teknoloji fotoğrafı Teknoloji Bir e-posta göndermek 15 Ekim 2021
0 1 1 dakika okuma süresi
Teknoloji fotoğrafı

Teknoloji

Bilim ve Teknoloji Haberlerini yakından takip ediyorum. Ayrıca gelen her sorulara cevap vermeye çalışıyorum.

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