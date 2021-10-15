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Squid Game sonrası izlenmesi gereken Güney Kore dizisi

Teknoloji fotoğrafı Teknoloji Bir e-posta göndermek 15 Ekim 2021
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Squid Game dizisini bir hışımla izlediyseniz sizlere yeni bir dizi önerimiz olacak. Squid Game dizisi ile Güney Kore dizilerine ilgi daha da arttı.

Güney Kore dizileri arasında en çok sevilen dizilerden bir tanesi ise Crash Landing On You dizisidir. Başrollerinde Son Ye-jin, Yoon se-ri karakterini, Hyun Bin ise Ri Jeong-hyuk karakterini canlandırmaktadır.

Crash Landing on you konusu kısaca şöyle;

Yoon se-ri, Güney Kore çok güçlü ve zengin bir ailenin kızıdır. Kendi ürettiği paraşüt ile atlayış yaparken bir anda rüzgara kapılarak Kuzey Kore topraklarına inmek zorunda kalmaktadır. Ri Jeong-hyuk, Kuzey Kore’de bir subay’dır. Sınır nöbetinde Yoon se-ri karşılaşır. Burada başlayan aşk çok güzel sahnelere neden oluyor. Kuzey Kore yaşam tarzini ve hayatını anlattığı için kesinlikle izlenmesi gereken bir aşk dizisidir.

2019 yılında çıkan Crash landing on you dizisi 1 sezon ve 16 bölüm’den oluşmaktadır. 2.sezon gelip gelmeyeceği konusunda net bir bilgi bulunmuyor.

Teknoloji fotoğrafı Teknoloji Bir e-posta göndermek 15 Ekim 2021
0 1 1 dakika okuma süresi
Teknoloji fotoğrafı

Teknoloji

Bilim ve Teknoloji Haberlerini yakından takip ediyorum. Ayrıca gelen her sorulara cevap vermeye çalışıyorum.

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