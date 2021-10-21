Squid Game kelimesinde Netflix 1.sırada çıkmaya başladı

Netflix’de 17 Eylül günü yayınlanan Squid Game dizisi kısa sürede milyonlarca kişi tarafından izlendi. Birçok ülkede zirveye yerleşen bu dizi son zamanların en büyük ses getiren dram kategorisinde dizisi oldu. Netflix aboneliği olanlar uygulama ve Netflix web sitesi üzerinden hemen diziyi izlediler.

Netflix aboneliği olmayanlar ise internette yasal olmayan sitelerden izlemeyi tercih etti. Google’a “Squid Game” yazınca ilk sırada Netflix resmi internet sitesi çıkmıyordu. İllegal film ve dizi siteleri birinci sıraları almıştı.

Fakat bugün kontrol ettiğimizde ise Netflix’in artık birinci sırayı aldığını görüyoruz.

Tabi sadece “Squid Game” kelimesinde Netflix resmi internet sitesi birinci sırada yer alıyor. Ekran görüntüsünü ekledik.

Eğer “Squid Game izle” diye arattığınızda maalesef illegal web siteleri ilk 4 sırayı almış. Dizinin yapımcısı olan Netflix resmi internet sitesi 5.sırada gözüküyor. Bakalım dünyanın en büyük arama motoru bu sıralama düzenlemesini ne zaman yapacak göreceğiz.