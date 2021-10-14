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Squid Game dizisi yıllarca tozlu rafta beklemiş

Teknoloji fotoğrafı Teknoloji Bir e-posta göndermek 14 Ekim 2021
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Squid Game filmi 17 Eylül 2021 günü Netflix platformunda yayınlanmaya başladı. O günden bu yana milyonlarca kişi tarafından izlendi ve hala izlenmeye devam ediyor. Tüm ülkelerde en çok izlenen dizileri arasında yer almayı başardı. Güney Koreli bir drama dizisinin yönetmen koltuğunda Hwang Dong-Hyuk var.

Netflix resmi internet sitesinde çıkan bir haberde dikkatimizi bir paragraf çekti.

Yönetmen Hwang Dong-hyuk, Squid Game için ilk senaryoyu 2009’da bitirmiş olmasına rağmen bu fikri bir süreliğine rafa kaldırmak zorunda kaldı ve diziyi hayata geçirmeden önce hit filmleri Silenced (2011), Miss Granny (2014) ve The Fortress (2017) üzerinde çalıştı.

2009’lı yıllarda dizi oldukça sıra dışı ve fazla şiddet içerdiği için rafa kaldırdığını açıklamış. Tekrardan tozlu raflardan inen bu Squid Game dizisi için 1ıl senaryo üzerinden çalışmış ve sonuç ortada.

Dizide yaşanan duygu ve düşünceleri izleyenlere tam olarak aktarmak için devasal film stüdyosu kurulmuş. Gerçekten izleyenler o duyguları fazlasıyla yaşadı. Özellikle Yeşil Işık , Kırmızı Işık oyununda.

Squid Game dizisi hakkında yorumlarınızı bekliyoruz.

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Teknoloji fotoğrafı Teknoloji Bir e-posta göndermek 14 Ekim 2021
0 10 1 dakika okuma süresi
Teknoloji fotoğrafı

Teknoloji

Bilim ve Teknoloji Haberlerini yakından takip ediyorum. Ayrıca gelen her sorulara cevap vermeye çalışıyorum.

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