Squid Game dizisi yıllarca tozlu rafta beklemiş

Squid Game filmi 17 Eylül 2021 günü Netflix platformunda yayınlanmaya başladı. O günden bu yana milyonlarca kişi tarafından izlendi ve hala izlenmeye devam ediyor. Tüm ülkelerde en çok izlenen dizileri arasında yer almayı başardı. Güney Koreli bir drama dizisinin yönetmen koltuğunda Hwang Dong-Hyuk var.

Netflix resmi internet sitesinde çıkan bir haberde dikkatimizi bir paragraf çekti.

Yönetmen Hwang Dong-hyuk, Squid Game için ilk senaryoyu 2009’da bitirmiş olmasına rağmen bu fikri bir süreliğine rafa kaldırmak zorunda kaldı ve diziyi hayata geçirmeden önce hit filmleri Silenced (2011), Miss Granny (2014) ve The Fortress (2017) üzerinde çalıştı.

2009’lı yıllarda dizi oldukça sıra dışı ve fazla şiddet içerdiği için rafa kaldırdığını açıklamış. Tekrardan tozlu raflardan inen bu Squid Game dizisi için 1ıl senaryo üzerinden çalışmış ve sonuç ortada.

Dizide yaşanan duygu ve düşünceleri izleyenlere tam olarak aktarmak için devasal film stüdyosu kurulmuş. Gerçekten izleyenler o duyguları fazlasıyla yaşadı. Özellikle Yeşil Işık , Kırmızı Işık oyununda.

Squid Game dizisi hakkında yorumlarınızı bekliyoruz.