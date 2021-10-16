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Squid Game başrol oyuncusu sosyal medyayı pek kullanmıyor

Teknoloji fotoğrafı Teknoloji16 Ekim 2021
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Ünlü aktör ve oyuncu Lee Jung-jae ismi dünyada çok fazla duyulmamıştı. Aslında hala pek duyulmadı. Dünya onu Squid Game dizisinde SEONG GI-HUN olarak tanımaktadır. Dizide sorumsuz bir baba, borç içinde gezen ve kumara düşkünlüğü ile tanıdık. Ama içinde hep bir insanlık duygusu ve rahat bir hayata geçmek isteyen olarak tanıdık.

Lee Jung-jae 15 Aralık 1972 Güney Koreli aktör.

1994 yılında kampüs dizisi olan Feelings ile çıkış yaptı. Dünyada ünlü fazla bir film yada dizide oynamamıştı. Squid Game ile dizisi ile 48 yaşında zirveye çıktı.

48 yaşındaki oyuncunun Instagram hesabında 3.8 milyon takipçisi bulunuyor. Bu kadar takipçisi olmasına rağmen Instagramı çok aktif kullanmıyor. Sadece resmi instagram sayfasında 14 adet gönderi bulunuyor.

Teknoloji fotoğrafı Teknoloji16 Ekim 2021
0 Bir dakikadan az
Teknoloji fotoğrafı

Teknoloji

Bilim ve Teknoloji Haberlerini yakından takip ediyorum. Ayrıca gelen her sorulara cevap vermeye çalışıyorum.

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