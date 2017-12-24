Son 3 yılda izlenme rekorları kıran 5 film

Sinema dünyasında sürekli yeni filmler vizyona girse de bazı filmler oldukça başarılı olarak izlenme rekorları kırmaktadır.

İşte Son Üç Yılda İzlenme Rekoru Kıran Beş Film ve Konuları:

1. GÖREVİMİZ TEHLİKE 5

Ethan Hunt ve ekibinin uluslararası bir dolandırıcılık örgütü olan en büyük düşmanlarını alt etmek ve onlardan kurtulmak için yaptıkları anlatılmaktadır.

2. YENİLMEZLER

Dünya üzerinde barış sağlanması için uygulamaya konulmayan bir sistemin üzerine giden Yenilmezler takımı bir araya gelerek acımasızlığı ile kötülüklerine devam eden Ultron’a savaş açarlar. Savaşın ilerleyen dönemlerinde ortaya çıkan esrarengiz karakterler ise filmin akışını oldukça değiştirmektedir.

3. MUSTANG

İnebolu’dan alınmış gerçek bir hikayeyi konu alan Mustang filminde filmdeki beş kız kardeşin özgürlükleri ve hayatları için verdikleri amansız mücadele anlatılmaktadır. Film, Lale ile kardeşlerinin oynadıkları yunun insanlar tarafından yanlış görülmesi ile farklı bir boyut kazanmaktadır.

4. EX MACHİNA

24 yaşındaki Caleb’in dünyadaki en önemli teknoloji şirketinde yazılım uzmanı olarak çalışmasını ve sonrasını konu alan ExMachina filminde Caleb’in yarışmada ödül kazanması ve ardından habersizce bir deneyin içine çekilmesi filmin başka bir boyuta çıkmasını sağlamaktadır.

5. BEN, EARL VE ÖLEN KIZ

17 yaşında ve sosyalleşme sorunu yaşayan GregGaines adlı genci konu alan filmin ilerleyen zamanlarında yaşadıklarını ve kanser teşhisi konulan arkadaşı ile arkadaşlık kurmak istemesinin ardından sıralanan enteresan olaylar neticesinde film oldukça soluk kesici bir hal almaktadır.

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