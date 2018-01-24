Soğan kokusunu ellerden çıkarma

Her insanın bir kere de olsa yaşamış olduğu sorundur ellere sinen soğan kokusu.

Yapılan leziz yemeklerde başrol oynayan soğan, maalesef aynı lezzeti eller üzerine bulaştırdığı kokuda sunamıyor . Zaten doğrarken ağlattığı yetmezmiş gibi, bir de doğradıktan sonra el üzerine sinen kokusuyla uğraştırır. Bunu önlemenin yolları neler, aşağıda başlıklar halinde sunulmuştur.

Ellerin Soğan Kokmaması İçin Ne Yapılabilir?

Soğan kokan ellerden kurtulmayla uğraşmak istenmiyorsa, öncelikle soğanın eller ille direkt temasını önleyerek, kokunun sinmesi engellemiş olunur. Bunun için ise lateks eldivenler oldukça işe yarayacaktır. Kullandıktan sonra eldiveni çıkarırken de dikkatli olunursa, ellerde soğanın kokusundan eser kalmadan istenen yemek yapılmış olacaktır. Önlem almadan soğanı doğranmışsa, veya önlem alınmış olsa da ellere soğan kokusu bulaşmışsa hiç panik yapmadan, alt başlıklarda tavsiye edilen yöntemlerle bu kokudan kurtulabilecektir.

Ellere Sinen Soğan Kokusundan Nasıl Kurtulabilir?

Ortadan ikiye bölünen limon, avuçlara yedirilerek ovalandığı takdirde, sürülen limon kabuğunun vermiş olduğu koku, elin üzerindeki soğan kokusunu bastıracak aynı zamanda ellerin daha parlak ve canlı görünmesini sağlayacaktır.

Diğer yöntem ise 3 tatlı kaşığı tuzun içine 1 tatlı kaşığı su katıp karıştırarak bu karışımla ellerin ovalanmasıdır. Ancak tuzun deriyi kuruttuğu unutulmamalıdır, bu yüzden işlem sonrası ellere krem sürmeyi unutmamalıyız.

Domatesin de soğan kokusunu giderme de etkili olduğu bilinmektedir.

Evde elbet alüminyum bir alet veya mutfak gereci vardır. Mesela alüminyum bir çaydanlığı suyun altında eller üzerinde ovalayarak yıkandığı zaman, eldeki kokunun sebebi olan madde ve moleküller alüminyum ile etkileşime girecek ve etkisini kaybedecektir. Aynı işlem çelik üzerinde de etkili olmaktadır. Çelik bir bıçak yıkanarak denenebilir.

Son olarak tüm yorgunluğun üzerine içilen kahvenin telvesini eller üzerine sürülüp ovalandığı zaman, soğan kokusunun kaybolduğu görülecektir.

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