Sina Çölü’nde ATV Safari Keyfi, Şarm El Şeyh (Ortadoğu)

Uzun yıllar mısır ile İsrail arasında sorun olan Sina çölü konum olarak mısır da bulunmaktadır. Şarm El Şeyh ise Mısıra uzanan eşsiz bir konum ve güzelliğe sahip bir yerdir.

Şehir adeta tarih, turizm, endüstri ve tarım kentidir. Kendini bu 4 alanda oldukça geliştiren kent dünyada ün yapmıştır. Osmanlı döneminden kalma şehir konum olarak çok büyük öneme sahiptir. Kent özel turizm planlarıyla kendini geliştirme imkânı bulmuştur.

Daha sonra şehirde barış hâkimiyet sağladı ve şehre barışın kenti unvanı verildi. Dünya çapında çeşitli etkinliklere ev sahipliği yaparak adını duyurma fırsatı bulan kent hala günümüzde aktifliğini sürdürmektedir. Şehirde barış ortamının sağlanması turizm için çok büyük bir etki yaratmaktadır. Ülkeye girişi yapan turist sayısında oldukça artış dikkat çekmektedir. Kent ayrıca âşık ve kardeşlik şehri unvanını da hakkıyla taşımaktadır. Arap dünyasında en turistik kent olarak bilinmektedir.

Şarm El Şeyh insanları

Şehirdeki sıcak hava insanların kişilikleri yansımaktadır. İçten samimi davranışlarıyla turistlerin vazgeçilmezi konumunda yer alana insanları bulunmaktadır. Küçük bir kent olmasına rağmen şehir kendini geliştirme fırsatını çok iyi değerlendirmiştir. Şehirdeki tarihi yapıları çok iyi kullanan yerel halkı bunu geçim kaynağı haline getirmiştir. Tüm bu olumlu faktörler dünya çapında dikkat çekmekte ve turlarla insanlar buraya akın etmektedir. Şehirde çocuklar bile rehberlik yapıp ailelerine ekstra geçim kaynağı sağlamaktadır.

Şarm El Şeyh’e Gidilecek En Uygun Zaman

Şehre gitmek için en uygun vakit diye kavram bulunmamaktadır. Çünkü iklimi her dönemde gitmeye oldukça müsaittir. Kente kış mevsiminde bile denize girilebildiği için turistler burayı tercih etmektedir. Normal zamanda şehir ekim ve nisan aylarında kışı yaşamaktadır. O zaman bile sıcaklık 20-30 derece arasında değişmektedir. Yaz mevsiminde daha artan sıcakları çöl rüzgârı rahatlatmaktadır.

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