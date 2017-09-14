Sibel Kekilli instagram hesabı Türkiye girişlerine kapatıldı

Artık onun instagram hesabına ulaşılmıyor.

Geçtiğimiz günlerde Sibel Kekilli’nin kendi resmi instagram hesabına yapılan yorumlardan sonra Kekilli baya tepki göstermiş ve küfür içeren sözleri ile son noktayı koymuştu.Game Of Thrones dizisi ile zirve yapan oyuncunun sosyal medya ile başı dertte diyebiliriz.

Sibel Kekilli’nin yazdığı bu yorum sonrasında ortalık baya karışmıştı.Sibel Kekilli yaptığı işlerden dolayı kendisine gelen rahatsız edici yorumlar ile baş edemeyince mecburen instagram hesabını Türkiye girişlerine kapattı.

Sibel Kekilli’nin resmi instagram hesabına girmeye çalıştığınızda “kısıtlı profil ve bulunduğun bölgede bu profile ulaşılamıyor” uyarısı alıyorsunuz.Yaptığı bu işlem sonrasında da internet üzerinden oldukça konuşulmaya devam ediyor.

Büyük ihtimalle artık Türkiye’den instagram hesabına giriş artık açılmayacak gibi gözüküyor.

Sizin bu konu hakkında düşüncelerinizi bekliyoruz.

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