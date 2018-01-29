Sabiha Gökçen Havalimanı-Esenler Otogarına gidiş

Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan Esenler otogarına nasıl gidileceği konusunda bir ziyaretçimiz soru sormuştur.

Bu sorunun cevabını en kolay şekilde bulabilmek için İstanbul’da yaşayan dostlarımıza danıştık ve sizlere en basit güzergahı yazmak istedik.

İlk olarak Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan Kadıköy otobüsüne bineceksiniz.Bu otobüsten kartal durağında iniş yapacaksınız.Hemen arkasından Kadıköy-Tavşantepe metrosuna binip Ayrılık Çeşmesi durağında ininiz.Marmaray’a binip Yenikapı istasyonuna gelince ininiz.Atatürk-Kirazlı metrosuna binip otogar’da inebilirsiniz.

Valla bu kadar inip binmeye kafa dayanmaz gibi duruyor.Okurken bile korkabilirsiniz.Fakat bu anlatım ile sorunsuz olarak yolculuğunuzu tamamlayacağınızı düşünüyoruz.Eğer yukarıdaki anlatımımızda herhangi bir yanlış olduğunu yada daha kısa bir şekilde gidebilmek için fikriniz varsa bize lütfen yorum yazarak ulaşınız.

(No Ratings Yet)

(No Ratings Yet)