Rus Edebiyatinin En iyi 5 Yazarı

Rus Edebiyatı, 11. yüzyılda Ruslar’ın Hristiyanlık dinini kabullenip benimsemesinden sonra yazılan yapıtlarla başlar. Modern anlamda Rus edebiyatı ise 19.yüzyıla dayanmaktadır.

Şimdi sizlere bu çağda yaşamış ve sadece Rus edebiyatına değil Dünya edebiyatına da damga vurmuş 5 yazardan bahsedeceğim.

Dostoyevski: Tam ismi Fyodor Mihayloviç Dostoyevski olan yazar 1821 yılında Moskova’da dünyaya geldi. Babasının topraklarında çalıştırdığı köylülerce öldürülmesinden sonra bu olaydan ilham alan Fyodor 1846 yılında ilk Rus toplumsal romanı olan İnsancıklar’ı yazmış ve büyük üne kavuşmuştur. Gençlik yıllarında liberal örgütlere katılmasıyla yaşamının akışı önemli ölçüde değişmiş, ölüm cezasına çarptırılmış ve cezası sürgüne çevrilmiştir. Sürgünden sonra ise yeniden yazmaya başlamış; “Karamazof Kardeşler” ve”Suç ve Ceza” gibi en ünlü yapıtlarını kaleme almıştır.

Tolstoy: Tam ismi Lev Nikolayeviç Tolstoy olan dünyaca ünlü yazar 1828’de Tula’da doğdu. 20 Kasım 1910’da Astapovo’da yaşama gözlerini yumdu. Çağının en büyük romancısı olan Tolstoy ‘Amaçsız sanat olmaz, sanatın başlıca amacı da insanlar arasındaki ilişkilerin düzelmesine yardım etmektir’ der. Romandan masala, oyunlardan, sosyal ve siyasi denemelere kadar yüzlerce eseri olan yazarın en bilindik eserleri ise ‘Savaş ve Barış’ ile ‘Anna Karenina’dır.

Anton Pavloviç Çehov: Çehov 1860 yılında Moskova’’nın güney inde yer alan Taganrog’da dünyaya geldi. 1884’te tıp öğrenimini tamamlayarak doktor oldu ancak hekimlik çok vaktini aldığından yazmasına engel olmaya başlayınca hekimlikten vazgeςip yazarlığa yöneldi. Dünyaca ünlü öyküler ve tiyatro oyunları yazan yazarın başlıca eserleri şunlardır; “Besleme”, “Korkulu Gece”,”Asma Katlı Ev”,”Oyunlar”(Martı, Vanya Dayı, Vişne Bahçesi.)

Gogol: Tam ismi Nikolay Vasilyeviç Gogol olan yazar 1809 yılında Ukrayna’ da dünyaya geldi ve realizmin etkisinde yapıtlar ortaya koymuştur. Nikolay Vasilyeviç Gogol, 43 yıllık kısa yaşamı süresince hem kendi halkına hem de dünya halklarına yıllarca okunabilecek birçok eser kaleme almış ve kendisinden sonra gelen birçok yazarı da etkilemeyi başarmıştır.

Alexandr PUŞKİN: Tam adı Aleksandr Sergeyeviç Puşkin olan yazar 1799’da Moskova’da dünyaya geldi ve 1904 yılında gözlerini yumdu. Yazarın eserlerini Rus toplumunun toplumsal özelliklerini yansıtan tipler oluşturmaktadır. “Yüzbaşının Kızı” adlı romanı ise en yetkin yapıtıdır.

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