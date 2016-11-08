Roma Rakamları Nasıl Yazılır?

1’den 100’e kadar roma rakamlarını tabloda belirttik.Ayrıca Roma Rakamları nasıl yazılacağı konusunda detaylı bilgi verdik.

Bir ziyaretçimiz bizden Roma rakamları nasıl yazılacağı konusunda detaylı bir mail istemiştir.Bizde bu konuyu açarak sizlere güzel bir yazı hazırladık.Özellikle ilkokul’da Roma Rakamları dersi olduğu için veliler internette araştırma yaparak öğrencilere roma rakamlarını öğretmek istiyor.Teknoscrool.com olarak sizlere Roma Rakamları nasıl yazılacağı konusunda ufak tablolarda çıkarttık.Eğer tabloların görüntüsü size basit gelirse lütfen eleştirmeyiniz.Amacımız sizlere doğru bilgiyi iletmektir.

İlk olarak Roma Rakamları hakkında bilgi vermek istiyoruz.Roma rakamları sayısal sistemi, antik Roma kaynaklıdır. Orta Çağ’ın son dönemlerine dek, Avrupa’da yaygın olarak kullanılmıştır.

Roma Rakamları aşağıda belirtilmiştir.

S: 0.5 (yani yarım demektir)

I: 1 (yazı yazarken büyük I harfidir.)

V: 5

X: 10

L: 50

C: 100

D: 500

M: 1000

Sırasıyla ilk on sayı: I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,X

Roma Rakamlarında sağ tarafa yazılınca rakamlar artıyor.Sol tarafa yazılınca eksilmektedir.Dikkat edilmesi gereken husus ise Roma rakamları yazılırken aynı harf üç kezden daha fazla tekrar edilmez.

Roma rakamı ile yazılabilecek en büyük ve en uzun sayı “3888″ dir.(MMMDCCCLXXXVIII)

Roma Rakamları nerede kullanılıyor?

Tüm bu nedenlerle günümüzün karmaşık işlemlerinde Roma rakamlarının kullanılması ideal değildir ve dört işlem yapma zorluğundan dolayı günümüzde fazla kullanılmamaktadırlar. Sıfır sayısının modern aritmetik sisteme katılmasıyla yeterlilikleri azalmıştır. Bazı usuller geliştirilse de, çok büyük sayılar söz konusu olduğunda, yetersiz kalmaktadırlar. Ancak yine de kitap sayfalarını numaralandırma, madde işaretleri, saatler gibi dekoratif amaçlı bazı kullanım alanları vardır. Roma rakamlarının kullanışsızlığına örnek olarak şu anekdot verilebilir: Şöyle ki, Roma Forum Meydanı’ndaki süslü hitabet kürsüsünün “Columna Restrata” sütünunda 2.200.000 sayısını belirtmek için yirmi iki adet “yüz bin” i gösteren sembol (C) koyulmuştur.

Roma rakamları, Türkçe yazım kuralları gereğince de aşağıda bazıları yazılmış olan birçok yerde kullanılırlar:

Kitapların başlangıçlarındaki sunuş ve önsöz gibi bölümlerde.

Aynı adlı padişah ve kralların ayrılmasında: II. Ahmet, XVI. Louis gibi.

Yüzyıl adlarında: XIX. yüzyıl gibi.

Tarihi olaylarda: II. Viyana Kuşatması, I. Dünya Savaşı gibi.

1’den 100’e kadar Roma Rakamları aşağıdaki tabloda verilmiştir.

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