Red Notice filmi Cuma günü Netflix’te

Netflix dizi ve film platformunda açık ara liderliğini koruyor.

Netflix uygulamasında bildiğiniz üzere çok yakında kategorisi bulunmaktadır. Gelecek diziler ve filmler burada listelenmektedir. Cuma günü vizyona girecek olan Red Notice filmi dikkatimizi çekti.

Red Notice filminde birbirinde ünlü isimler yer alıyor. Dwayne Johnson, Ryan Reynolds ve Gal Gadot gibi başarılı oyuncuların performansı sabırsızlıkla bekleniyor.

Red Notice film konusunda baktığımızda ise dünyanın en çok aranan sanat eseri hırsızı ve onu yakalamak isteyen FBI profil uzmanı bulunuyor. Ama akıllı ve kurnaz olan soyguncuyu yakalamak için profil uzmanı isteksiz olarak ortağı olmak zorunda kalıyor.

Netflix’de yayınlanan fragmanı izlediğinizde filmin aksiyon ve macera dolu olduğunu göreceksiniz. 12 Kasım 2021 günü Netflix’te filmi izleyebilirsiniz.