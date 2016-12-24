Recep İvedik 5 vizyona giriş tarihi netleşti

Daha önceki aylarda Recep İvedik 5 gelip gelmeyeceği konusuna netlik yokken şimdi artık net bilgiler günyüzüne çıktı.Recep İvedik serileri her zaman büyük beğeni gördü ve film sonrasında acaba devamı gelecek mi diye hep beklenti içerisine girildi.Recep İvedik karakterini canlandıran Şahan Gökbakar’dan sosyal medya üzerinden güzel bir haber geldi.Şahan Gökbakar resmi instagram hesabı üzerinden Recep İvedik 5 filminin 2017 Şubat ayında vizyona gireceğini açıkladı.

Bu haberden sonra sosyal medya üzerinden Recep İvedik 5 içerikleri dolmaya başladı.Şahan Gökbahar instagram’da yayınlandığı mesajda Recep İvedik 5 filmi vizyon günü hakkında net bir bilgi vermemiş.Fakat sosyal medya üzerinden 17 Şubat 2017’ta vizyona gireceğine kesin gözüyle bakılmaktadır.

Şahan Gökbakar İnstagram üzerinden Recep İvedik fotoğrafıyla birlikte şu notu paylaştı; “Recep İvedik 5.. ŞUBAT 17. ..EFSANE GELİYOR, TÜRKİYE GÜLÜYOR”

İşte o Resim;

Recep İvedik 5 yorumları (anketimize bekliyoruz)

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