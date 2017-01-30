Recep İvedik 5 fragmanı 24.5 milyonu gördü

Recep İvedik 5 fragmanı rekorlar kırmaya devam ediyor.

Recep İvedik 5 filminin fragmanı youtube.com’da en çok izlenen videolar arasında girdiğini belirtelim.Özellikle ilk hafta büyük bir izlenme oranına sahip olmuştu.

Bildiğiniz üzere Recep İvedik 5 fragmanı 15 Ocak 2017 günü yayınlanmıştı.Aradan geçen 15 gün içerisinde ise fragman 24.5 milyon kez izlendi.Günlük ortalama 1.5 milyon izlenme oranına sahip olan Recep İVedik 5 fragmanı hergeçen gün izlenme oranı artmaya devam ediyor.Tabi 24.5 milyon izlenme oranı Şahan Gökbakar’ın resmi youtube hesabındaki videodur.

Diğer video paylaşım platformları ve kaça yüklenen fragmanlar ile birlikte daha fazla izlenme oranına sahiptir.16 Şubat 2017 günü vizyona girecek olan Recep İvedik 5 filmini bakalım kaç milyon kişi izleyecek göreceğiz.

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