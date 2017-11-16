PTT kredisi nasıl alınır, şartları nelerdir

Bankalar konusunda kararsızlık yaşayanlar için kredi konusunda PTT daha yakın bir tercih olmaktadır. Köklü bir kuruluş olup insanlara güven vermesinin yanında PTT, uygun kredi faiz oranlarıyla kredi kullanmak isteyen vatandaşlara yardımcı olmaktadır. PTT kredi başvuru nasıl yapılır ve şartları nelerdir gelin hep beraber bakalım.

PTT düşük faizli kredi denilince ilk akla gelen kredi veren kurumlardan birisidir. Verdiği kredi limiti en az 20.000 TL olurken en fazla 50.000 TL kredi vermektedir. PTT’ nin birçok banka ile anlaşması bulunmaktadır. Anlaşmalı olduğu bankalar ile PTT aracılığla kredi çekebilmeniz mümkündür. PTT kredi başvurusu şartlarına bakacak olursak karşımıza ilk olarak 18 yaş sınırı çıkmaktadır. 18 yaşını doldurmuş olmak aranan ilk şartlar arasında yer almaktadır. Düzenli gelir sahibi olmak ikinci en önemli şartı oluşturmaktadır. Başvuru işlemleri diğer bankalarda olduğu gibi ilerlemektedir. Emekliler PTT kredisinde biraz daha avantajlılardır. Düşük oranlı faiziyle emekliler Aktif bank aracılıyla N kolay Emekli Kredisini alabilmektelerdir. Başvuru yapacak olan emeklilerin 75 yaşını aşmamış olmaları gerekmektedir. Ayrıca emekli bireyler emeklilik maaşlarını PTT üzerinden alıyorlarsa PTT kredisi alabilmeleri bir o kadar kolaylaşmaktadır.

Düşük faizleri ile verdiği krediler sayesinde ne çok tercih edilen kredi veren kurum olan PTT emekliler için oldukça büyük önem taşımaktadır. PTT’ nin sunduğu Aktif bank emeklilik kredisi 50.000 TL’ lik krediyi anında onaylamaktadır. 50.000 ‘TL’ lik kredi tutarının geri ödemesi için uygulanan faiz oranı %1.89 sularında olurken vade süresi en fazla 48 ay olmaktadır. Aranan tek şart ise emekli maaşının PTT’den alınıyor olmasıdır. PTT’ nin birçok banka ile anlaşması olduğunu yukarıda dile getirmiştik. Şimdi ise o banklardan bazılarının vade ve faiz oranlarından bahsedelim.

Ing Bank PTT Kredisi

Ing bank emeklilik maaşını PTT’den alan kişiler için 10.000 TL kadar kredi sunmaktadır. 10.000 TL için uyguladığı aylık faiz oranı ise %1.84’tür. Ing bank PTT kredisi yanı sıra PTT aracılığı ile Burgan Bank’tan da uygun faizli kredi çekebilmeniz mümkündür. Burgan Bank 3.000 ile 10.000 TL arası krediler için %1.81 faiz oranına sahiptir. Bu değer 10.000 ile 30.000 TL arasında % 1.65 olurken 30.000 ile 50.000 TL arasında ise 1.59 oranında olmaktadır. Burgan Bank kredi almak isteyenlere 48 aya varan vade imkânı sunmaktadır.

Denizbank PTT kredisi

Emekli maaşını PTT’ den alan emekliler için 36 ay vadeli kredi seçeneği sunmaktadır. Kredi başvurusunu PTT merkezlerinde yapabilirsiniz. Kredi detaylarına değinecek olursak eğer;

Denizbank PTT kredisi için alt limit 500 TL’ dir. En fazla ise 36.000 TL’ ye kadar kredi vermektedir. En uzun vade süresi ise 36 aydır. Faiz oranları kullanılmak istenen tutara göre değişiklik göstermeyip her tutar için % 1.49 olarak belirlenmiştir. Ayrıca kredi tahsis ücreti alınmamaktadır.

Vakıfbank PTT kredisi

Vakıf bank PTT’ nin anlaşmalı olduğu bankalar arasındadır. Vakıfbank PTT Kredisi emekli maaşını PTT’ den alan kişiler için oldukça makul kredi imkânları sunmaktadır. Vakıfbank’ ın sunmuş olduğu bu krediden yararlanabilmek için PTT şubelerine gidip başvuru formu doldurmak yeterli olacaktır. Başvurunuz olumlu sonuçlandığı taktirde size bildirilecek olan koşullar ve tutarı PTT şubesinden kolayca alabilirsiniz. 1.000 TL ile 20.000 TL arasında kredi kullanma imkânı bulunmaktadır. 36 ay vade imkânı vardır ve kredi tahsis ücreti yoktur.

Kısacası PTT kredi başvurusu için PTT şubelerine gitmeniz ve gişelerde ki çalışanlardan aldığınız başvuru formunu doldurmanız yeterli olacaktır.

(No Ratings Yet)

(No Ratings Yet)