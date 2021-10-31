Profesör ve Tokyo’yu seslendiren sanatçılar efsane yetenekli

La Casa de Papel Profesör ve Tokyo’yu kim seslendirdiğini merak ediyor musunuz?

La casa de papel dizisi şüphesiz çıktığı ilk günden itibaren büyük bir ilgi ile izleniyor. Bu sene dizi final yapacak. 5.sezon ilk 5 bölümü Netflix platformunda yayınlanmıştı. Diğer kalan final bölümleri ise Aralık 2021 tarihinde Netflix’te yayınlanacak.

La casa de papel dizisi zeki bir Profesör liderliğinde ekibinde İspanya Kraliyet darphanesi’ni ve İspanya Merkez Bankası’nı soymasını konu almaktadır. La casa de papel dizisinde erkek oyuncular arasında en karizmatik ve hayranlık duyulan oyuncu Profesör’dür. Kadın oyuncular arasında da en popüler karakter kesinlikle Tokyo’dur.

Profesör karakterini Alvaro Morte, Tokyo karakterini ise Ursula Corbero canlandırmaktadır.

Ülkemizde birçok kişi bu diziyi Türkçe dublaj olarak izlemektedir. Dizinin ilk bölümünden itibaren her karakteri seslendiren kişiler gerçekten harika bir iş çıkarmıştır. Sanki oyuncular Türk oyuncu gibi izleme duygusu yarattıkları için teşekkür ediyoruz.

La casa de papel dizisinde Profesör‘ün sesini Murat Şen seslendirmektedir. Murat Şen’in sesi ile karizmatik olarak karakteri gerçekten 2 kat daha hayranlık bırakacak seviyeye çıkarmıştır.

Tokyo karakterini ile Burcu Güneştutar seslendirmektedir.

Bu iki seslendiren ses sanatçılarını tebrik ediyoruz. O kadar güzel iş çıkarıyorlar ki hemen hemen her yabancı dizi ve yabancı filmde seslerini duyarsınız.