Prison Break dizisinde 1.bölüm’den 90 bölüme kadar yaşayanlar

Prison Break dizisi ABD yapımı bir aksiyon dizisidir. İlk bölüm 29 Ağustos 2005 tarihinde yayınlanmıştı. Bu dizi toplamda 90 bölüm olarak oynadı. Dizi genel olarak işlemediği bir suçtan dolayı idam cezası almış Lincoln Burrows ve Lincoln’ün kardeşi Michael Scofield kardeşini kurtarmak için tüm yasal yolların tükendiğini fark edip onu hapishaneden çıkarmak için bir kaçış planı yapması ve sonrasında gelişen olayları konu almaktadır.

1.sezon 22 bölüm

2.sezon 22 bölüm

3.sezon 13 bölüm

4.sezon 24 bölüm

5.sezon 9 bölüm olarak yayınlanmıştır.

Dizide birçok farklı karakter vardı. Yayınlanan bu 90 bölüm’de hangi karakterlerin 1.bölüm’den son bölüme kadar oynadığını biliyor musunuz?

Michael Scofield

Bu karakter başrol oyuncusudur. Normal olarak dizide ölmeyecek karakterdi. Başarılı oyunculuğu Wentworth Miller tarafından canlandırılmıştır.

Lincoln Burrows

Michael Scofield’in kardeşi olan bu karakteri Dominic Purcell canlandırmıştır. Dizide başrol oyuncusudur.

Doktor Sara Tancredi

Sara Tenkredi karakterini Sarah Wayne Callies canlandırmaktadır. Tenkredi, valinin kızıdır ve Fox River Eyalet Hapishanesi’nde doktor olarak çalışmaktadır.

Theodore “T-Bag” Bagwell

Theodore “T-Bag” Bagwell Fox’un Prison Break isimli dizisinin karakterlerinden biri.Robert Knepper tarafından canlandırılmaktadır. Theodore Bagwell, yani kendine seslenilmesini istediği şekilde T-Bag adam kaçırma, tecavüz ve cinayet suçlarından şartlı tahliyesiz ömür boyu hapse mahkûm edilmiştir.

Fernando Sucre

Fernando Sucre, Fox’un Prison Break isimli dizisinden bir karakter. Bu karakteri Amaury Nolasco canlandırmaktadır. Sucre, Michael’ın hücre arkadaşıdır, soygun suçundan hapishanede bulunmaktadır.