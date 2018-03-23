PR (Public Relations) Nedir?

Public Relations kavramı Halkla İlişkiler olarak Türkçeye çevrilebilir. Halkla İlişkiler; bir işletme ya da kurumun halkın görüş ve davranışlarını etkileyerek işletmenin kişiliği ile ilgili bir algı yaratan ilişkiler bütünü olarak tanımlanabilir.

Pubic Relations Kavramı

Özel ya da kurumsal işletmelerin kamuoyunda pozitif bir amaca sahip olmaları için yapmaları gereken tanıtım politikalarının belirlenmesi, kurumun belirlenen politikalar doğrultusunda yönlendirilmesi, kamuoyu ve rekabet işletmeleri ile bilgi akışının oluşturulması ve oluşturulan bilgi akışına etkinlik kazandırmak amacıyla yapılan planlı faaliyetler bütünüdür. Uluslararası Halkla İlişkiler Derneği 1954 yılında halkla ilişkiler kavramını şu şekilde tanımladı. Halkla İlişkiler ( PR); kurumsal ya da özel bir işletmenin bağlantı kurduğu ya da kurabileceği çevresinin anlayışını , sempatisini ve desteğini elde etmek ve bunların devamlılığını sağlamak için yaptıkları devamlı ve örgütlenmiş bir yönetim görevidir.

PR (Public Relations)’nin Amacı

Halkla İlişkiler olarak bildiğimiz Public Relations’un amacı işletmenin itibarını korumak, desek vermek, verimliliğini arttırmak, kamuoyunun düşünce ve davranışlarını etkileyip biçimlendirmek şeklinde sıralanabilir. Halkla İlişkilerin en önemli amacı belirli bir davranış ya da düşünceyi kabul ettirmek için kamuoyunu inandırmak ya da ikna etmektir. Halkı etkilemenin yanında halktan etkilenebilir. Halkla İlişkiler de bir kitle belirlenir yani hedef kitle seçilir ve bu kitle ile karşılıklı birbirini anlama ve etkilenme süeci yaşanır. Halkın kurum ve kuruluştan ne beklediği, ne istediğinin yanı sıra kurum ve kuruluşların da halktan beklentileri ve istedikleri önem taşımaktadır.

PR( Public Relations) Neden Gereklidir?

Küreselleşen dünyada sınırlar ortadan kalkıyor ve dünya genel olarak bir pazar haline dönüşüyor. Küreselleşmenin bu etkisi ile beraber rekabet koşulları da gitgide zorlaşıyor ve kurumların çağın gerekliliklerini yerine getirmeleri de güçleşiyor. Bu gelişmelerle birlikte kurum ve kuruluşların amacı ürettikleri ürün ya da hizmetleri nasıl daha fazla satacakları, kalite ve markayı nasıl oluşturacakları oluyor.

İşletmelerin önemli sorumluluklarından biri de ürettikleri ürün ve hizmetlerden halkın haberi olması. Bu noktada devreye giren ve bu önemli sorumluluğu yerine getiren birim olarak karşımıza halkla ilişkiler çıkıyor. İşletmenin ürettiği ürün ve hizmeti halka en iyi şekilde tanıtacak olan birim halkla ilişkilerdir. Aynı zamanda halkın üretilmesini istediği ürün ve hizmet hakkında işletmeye fikir verecek olan birim de halkla ilişkilerdir.

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