Poco X3 Pro ve Galaxy A52 farkları?

Bu yazımızda sizlere fiyatı hemen hemen birbirine yakın olaran Poco X3 Pro ile Samsung Galaxy A52 arasındaki farkları yazmak istedik. İki telefon arasında kararsız kalıyorsanız bu yazı ile kafanızda bazı fikirler oluşturabilirsiniz. Poco X3 Pro modeli 4400 TL, Galaxy A52 ise 4799 TL civarlarındadır. Bu yazımız ile 4000 TL ile 5000 TL aralığında telefon arayanlar içinde güzel bir bilgilendirme yazısı olacaktır.

İlk olarak ekran donanımına bakalım;

Poco X3 Pro modelinde 6.67 inçlik 395 PPI Piksel yoğunluğunda IPS LCD ekran teknolojisi bulunuyor. Ayrıca 120 Hz ekran yenileme özelliği bulunmaktadır.

Galaxy A52 modelinde ise 6.50 inçlik 407 PPI Piksel yoğunluğunda Süper AMOLED ekranı yer almaktadır. 90 Hz ekran yenileme özelliği bulunuyor.

Batarya bölümü

Poco X3 Pro’da 5160 mAh’lık 33 W hızlı şarj teknolojisine sahip bir batarya bulunmaktadır.

Galaxy A52’de ise 4500 mAh’lık 25 W hızlı şarj özelliği mevcuttur.

Kamera bölümü

Poco X3 Pro’da 48 MP arka ana kamera, 8 MP ikinci arka kamera, 2 MP üçüncü arka kamera ve 2 MP dördüncü arka kamera ile ön kamerası 20 MP’dir.

Galaxy A52’de 64 MP arka optik görüntü sabitleyici arka ana kamera, 12 MP, 5 MP ve MP olmak üzere 4 adet arka kamera ve ön kamerası 32 MP’dir.

Performans bölümü

Poco X3 Pro’da 2.96 Ghz hızında çalışan 8 çekirdekli Qualcomm Snapdragon 860 chipset ve 6 GB RAM bulunuyor.

Galaxy A52’de ise 2.3 GHz hızında çalışan 8 çekirdekli Qualcomm Snapdragon 720G chipset ve 8 GB RAM yer almaktadır.

Biz en önemli olan farkları yazmak istedik. Genel olarak akıllı telefon alınırken yukarıda yazmış olduğumuz özelliklere göre bakıp alınıyor. Teknoscrool.com olarak herhangi bir yönlendirme yapmak istemedik. Yazımızı detaylı okursanız kafanızda daha rahat bir fikir oluşmuş olacaktır. Oyun severler genel olarak performansa bakmaktadır. Video, film, fotoğraf gibi özellikleri daha çok kullananlar ekran ve kamera donanımına bakmaktadır.